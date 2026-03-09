Joan Cuscó: "La respuesta del público ha sido extraordinaria y nos vamos con muchas ganas de volver"

El torneo de Premier Pádel disputado en Gijón cierra su edición con cerca de 24.000 espectadores y buenas sensaciones para el futuro. Su presidente en España, Joan Cuscó, destaca la respuesta del público, el apoyo institucional y la organización de un evento que movilizó a más de un centenar de profesionales.

¿Qué balance hace del torneo de Gijón tras esta semana de competición?

El balance es muy positivo. El año pasado tuvimos muchas dificultades por la falta de jugadores y, aun así, conseguimos sacar una edición fantástica. Este año todo ha sido mucho más fácil porque hemos tenido a todos los jugadores y eso nos ha permitido hacer una edición en todo lo alto. La respuesta del público ha sido extraordinaria y nos vamos muy felices y con muchas ganas de volver.

¿Qué cifras de asistencia ha registrado el torneo?

Entre entradas e invitaciones estaremos muy cerca de las 24.000 personas. El número exacto todavía no lo puedo confirmar, pero aproximadamente estaremos en esa cifra durante todo el torneo, incluida la fase de clasificación, donde también tuvimos niveles de público muy interesantes.

¿Cuántas personas trabajan para sacar adelante un torneo de este nivel?

Es difícil dar un número exacto. La Federación Internacional y Premier Padel aportan unas 20 personas. Nuestro equipo de S2 España aporta otras 25. Luego hay personal freelance y local: conductores, seguridad, voluntarios… En total seguramente estamos por encima de las 120 personas trabajando en el evento.

¿Cuánto tiempo requiere organizar un torneo de esta magnitud?

Un mínimo de ocho meses. Hay que programar muchas cosas y hablar con los partners con suficiente antelación, porque hoy en día las empresas necesitan tiempo para planificar sus inversiones. Cada vez empezamos a trabajar con más anticipación. De hecho, ya estamos pensando en cómo podría ser la edición del año que viene.

Durante el torneo se ha hablado mucho de la velocidad de la pista. ¿De qué depende que sea más rápida o más lenta?

Nosotros hablamos de pistas rápidas o lentas. Eso depende de varios factores. Por ejemplo, si hay madera debajo de la superficie o no, el grosor o el tipo de madera. También influye la altitud de la ciudad: cuanto más altura, más corre la bola y más rápida es la pista. A nivel del mar suele ir más lenta. Y también afecta la temperatura: con más calor la bola corre más y con frío se vuelve más lenta.

¿Cómo ha sido en este caso la pista de Gijón?

Aquí hemos tenido una pista más bien lenta. Eso obliga a los jugadores a trabajar más cada punto, a jugar más intercambios.

¿Es peor una pista lenta que una rápida?

No, ni peor ni mejor. En el circuito debe haber pistas de distintos tipos, como ocurre en el tenis o en los circuitos de Fórmula 1, donde ninguno es igual. Eso hace que el espectáculo sea diferente en cada torneo. En este caso, en Gijón la pista es algo más lenta y la bola corre menos.

¿Los jugadores suelen tener preferencias por un tipo de pista?

Sí, muchas veces depende del estilo de cada jugador. Cada uno puede sentirse más cómodo en un tipo de pista u otro.

¿Ese deseo de volver significa que ya hay conversaciones para repetir el torneo en Gijón?

Todavía no, es pronto. Pero estamos muy satisfechos con el trato que hemos recibido del Ayuntamiento, con la instalación, con la respuesta del público, con la belleza de la ciudad, la gastronomía y el trato de la gente. Todos esos factores son muy importantes para que en algún momento podamos volver. Esperemos que sea el año que viene.