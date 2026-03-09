Rally: Pleno de Daniel Alonso en el Costa Brava Histórico; Pablo López, segundo en Salas

El avilesino Daniel Alonso efectuó pleno en la 74ª edición del Rally Costa Brava Histórico, competición disputada sobre míticos tramos de los rallys disputados en esa zona norte de Cataluña y ganada por el finlandés Jari-Matti Latvala. Alonso, copilotado por Alejandro López y sobre el impresionante Ford Escort WRC de reciente adquisición, finalizó 5º de la general y copó las primera plaza del resto de categorías a las que optaba, tales como CERH, Pre 2000, WRC y FIA EHRC. Los también asturianos Fran Martínez y José M. Villamayor vencieron en Regularidad Sport. Por otra parte, en Cornellana (Salas), el gijonés Pablo López, con su Escort de propulsión, fue 2º del rally SOLOEscort que ganó el gallego Xesús Ferreiro.

Pleno de Daniel Alonso en el Costa Brava Histórico; Pablo López, segundo en Salas