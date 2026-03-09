La repercusión de la agresión del jugador del San Luis llega hasta Estados Unidos y su presidente se defiende: “Desde el primer momento que me enteré lo condené”

Que un club tan humilde como el San Luis esté en el foco a nivel local, nacional e internacional era algo impensable hace unos días. Hasta en Estados Unidos se han hecho eco de la agresión de uno de sus futbolistas al colegiado que arbitraba el encuentro ante el Llanera B, de la Tercera Asturfútbol y, sobre todo, del comunicado posterior en el que se justificaba lo sucedido. Su presidente, Luis Blanco, estaba de viaje cuando todo ocurrió, y fue su hijo, Alejandro, el que publicó sin su consentimiento dichas palabras, que rápidamente fueron corregidas por el propio club. "Nosotros condenamos esta y cualquier tipo de agresión hacia el rival en el deporte", dice a LA NUEVA ESPAÑA Luis Blanco.

La resaca de todo lo sucedido no está siendo fácil para el presidente, que junto a su hijo reflotó el club hace dos temporadas. "Lo estoy llevando mal, no dormí", confiesa, y asegura que "estoy fastidiado porque hicimos este club mi hijo y yo de la nada por ayudar al Valle" y por las raíces mineras de su familia. Y es que el campo de La Llosona, donde juega el equipo langreano, se encuentra a escasos metros del pozo San Luis. La primera reacción de Blanco, una vez rectificado el comunicado, fue la de cesar al secretario -que era su propio hijo- y echar al futbolista. "Es complicado, pero cometió un error y no se pueden cometer en el fútbol. Hay que condenar las decisiones", asegura. Sobre el jugador, Blanco entiende que "fue un calentón", aunque "eso no justifica lo que hizo". Según explica el dirigente del San Luis, el jugador arrastra problemas personal y se encuentra muy afectado por la situación. "Está fastidiado, muy tocado y súper arrepentido. Nunca lo volvería a hacer", dice.

"Hemos recibido insultos y amenazas de muerte"

En todo momento, Luis Blanco repite su rechazo profundo a la agresión. Tanto él como el resto de directivos están a la espera de la resolución del comité regional, que decidirá hoy las sanciones. Eso sí, espera que no haya un castigo severo para el San Luis. "Veo injusto que sancionen al club porque desde el primer momento que me enteré condené las agresiones. Cuando vine y me enteré dije que había que retirar el comunicado y cesé a los responsables".

A su juicio, el presidente ve "exagerado" todo el revuelo que se ha generado y recuerda otras acciones con diferente castigo en el pasado. "Aquí hubo agresiones hacia mí cuando jugamos contra el Fortuna de Villamayor. Recibí un puñetazo, pero en su día el árbitro cambió dos veces el acta y todo acabó en nada", lamenta, y desvela que su hijo y él han recibido amenazas en las últimas horas. "Hemos recibido insultos y amenazas de muerte, nos han dicho que saben dónde vivimos y que vendrán a armarla aquí en el próximo partido. Está todo grabado y en manos de nuestros abogados". Y explica que uno de sus jugadores vivió un episodio muy desagradable. "Mamadou recibió insultos racistas y es un jugador súper callado, que no se mete con nadie. Se lo dijeron al árbitro, pero no pasó nada".

El Comité Territorial decidirá este martes las sanciones al San Luis

Tras condenar los actos acontecidos el pasado domingo, el Comité de Árbitros de la Federación Asturiana de Fútbol determinará en el día de hoy la sanción al futbolista, que se prevé importante, y también está estudiando el encaje legal para tomar acciones disciplinarias contra el propio San Luis si el reglamento lo permite. Además, el delegado de integridad ya ha elevado a la Comisión Nacional de Antiviolencia los hechos, con el acta, imágenes y el comunicado inicial del San Luis. Desde la Federación explican a LA NUEVA ESPAÑA que nadie del San Luis ha hablado con ellos ni ha pedido disculpas al árbitro del encuentro, que está afectado por la trascendencia de los hechos y se encuentra valorando la posibilidad de presentar una denuncia contra el jugador en la justicia ordinaria. El CTA se remite al comunicado del domingo y guardará silencio hasta que se conozca la resolución final, prevista para hoy.