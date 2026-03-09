El secretario del San Luis que redactó el comunicado había sido árbitro y sufrió una agresión hace dos temporadas: “Es una persecución contra nosotros”

El comunicado del San Luis que hizo saltar todo por los aires fue escrito por Alejandro Blanco, hijo del presidente, Luis, y hasta el pasado domingo, secretario del San Luis. “Cuando vi que el vídeo estaba circulando en redes subí el comunicado para explicar mi punto de vista”. Lo hizo sin consultarlo con nadie, por ello aparece firmado por la secretaría del club, y admite que lo hubiese hecho de otra manera, pero con matices. “Me arrepiento de haber redactado el comunicado de esa manera. Hubiera eliminado lo de que no condenábamos el acto, porque yo no justifico la violencia y sí da esa sensación. El problema viene por lo de no condenar, a mi me pareció una palabra demasiado fuerte para poner en un comunicado de un equipo de fútbol”, explica, antes de asegurar con rotundidad que “en el resto no me retracto ni una palabra”.

Curiosamente, Alejandro Blanco fue árbitro de fútbol y hace un par de años sufrió una agresión en un encuentro de la misma categoría entre La Piloñesa y el Cánicas. “En el tumulto caí al suelo y el delegado de La Piloñesa me metió una patada. Cuando era árbitro no esperaba que condenara nadie nada y el rival me echó la culpa”, asegura. Según entiende, todo el revuelo generado a posteriori se debe a “una persecución del comité de árbitros del Valle del Nalón y de la Federación Asturiana contra nosotros”.

Desde aquel comunicado sin permiso, Alejandro Blanco ya no forma parte de la directiva del San Luis y está a la espera de conocer si también tiene o no una sanción este martes, aunque lo que pide es que el club esté al margen. “El club es lo que más me preocupa, es mi ilusión y mi vida. Yo dejé más de 4.000 euros de mi bolsillo de mis ahorros en acabar la obra del club y que todo esté bien. No me gustaría haber vivido esta situación, pero no me gustaría que esté metido el club”, asegura.