Sergio Hevia y Berto Faya, campeones de Asturias absolutos de cuatreada

La modalidad de bolos con mayor número de practicantes en Asturias, la cuatreada, ya conoce a sus primeros campeones regionales del año. Las boleras de La Venta Los Probes, en Llanes, y La Mudrera, en Tuilla (Langreo), acogieron este fin de semana las finales de los Campeonatos de Asturias por parejas de Primera y Segunda, y Tercera Categoría, respectivamente. En la categoría absoluta, el título fue para Sergio Hevia y Berto Faya, de la peña Sotrondio. En Segunda se proclamaron campeones los primos Kiko y Héctor Gutiérrez, de Rozaes, mientras que en Tercera el triunfo correspondió a los jugadores de la peña Prau La Hueria, de Pola de Laviana, Abel González, Suso y José Luis Cotallo.

Un final de Primera lleno de emoción

La coqueta bolera de La Venta Los Probes, situada en el valle llanisco de Ardisana, fue el escenario de la partida por el título absoluto. Sergio Hevia y Berto Faya partían como favoritos ante Javier Lastra y Alberto Palacio, de El Chalupu (Siero), pero tuvieron que emplearse a fondo para confirmar los pronósticos y conquistar su primer campeonato como pareja.

Foto de familia en la bolera de La Mudrera de los premiados en el Campeonato de Asturias de Tercera. / LNE

Los campeones comenzaron dominando con un claro 4-1, aunque la reacción de los sierenses no tardó en llegar. Tras matar trece para la última bola en el sexto juego, lograron equilibrar el marcador y mantener la partida muy igualada hasta los compases finales.

El desenlace fue de máxima tensión. Los de San Martín del Rey Aurelio pasaron de mandar 10-8 a verse por detrás 12-11 en una partida fijada a 14 juegos. Hevia y Faya reaccionaron borrando 34 bolos para la mano, igualando el choque y dejando solo 35 bolos para ganar.

Con el 12-12, El Chalupu tuvo en su mano adelantarse, pero Alberto Palacio perdió trece bolos para tres bolas y la última se marchó de tres cuando aún quedaban cuatro por derribar. Ese fallo resultó decisivo. En el juego siguiente, Hevia y Faya borraron 37 bolos con cuatro bolas, estableciendo el definitivo 14-12 que les coronaba como campeones.

Dominio claro en Segunda

Antes de la final absoluta se disputó el título de Segunda Categoría. Los primos Francisco (Kiko) y Héctor Gutiérrez, de la peña Rozaes (Bimenes), se proclamaron campeones tras imponerse con claridad a Omar Gómez y Miguel Mier, de Casa Cuqui de Granda (Siero), por 14-7.

Los vencedores cimentaron su triunfo en un gran juego para la mano. Al cambio de tirada ya dominaban 7-4, y poco después ampliaron la ventaja hasta 11-4, una renta que acabaría siendo definitiva.

Estreno federativo de La Mudrera

Un día antes, la bolera de La Mudrera, en Tuilla, vivía su estreno como sede de una final federativa. Pese al mal tiempo, numerosos aficionados acudieron para presenciar la lucha por el título de Tercera Categoría.

La final enfrentó a Abel González y Suso, de la peña Prau La Hueria (Pola de Laviana), contra Fernando García y César Álvarez, de la peña Lieres (Siero). El choque resultó más igualado de lo esperado y llegó a registrarse un empate a ocho juegos.

A partir de ese momento, sin embargo, el dominio pasó a manos de los lavianeses, que aprovecharon las cuatreadas de Abel González para abrir distancia y terminar imponiéndose por 14-10.

Próxima cita: el campeonato por cuartetos

Concluidos los campeonatos regionales por parejas, la cuatreada ya mira hacia su próxima gran cita. El Campeonato de Asturias por cuartetos comenzará el próximo sábado y contará con 23 equipos inscritos, repartidos en tres categorías, lo que confirma el buen momento de participación que vive la modalidad más popular de los bolos asturianos.