La Vuelta Femenina 2026 se decidirá en el Angliru tras dos durísimas etapas en Asturias

La Vuelta Femenina by Carrefour.es se decidirá en Asturias con dos duras etapas los días 8 y 9 de mayo, que marcarán el desenlace de la cuarta edición de la ronda española, presentada este lunes en el Auditorio Municipal de Ribeira.

La primera de las jornadas asturianas será el viernes 8 de mayo, con salida en Gijón y un recorrido de 106 kilómetros que concluirá en las duras rampas de Les Praeres de Nava (106 kilómetros).

El sábado 9 de mayo llegará la etapa definitiva, que arrancará en Pola de Laviana (132 kilómetros) y tendrá cuatro puertos en el recorrido: Santo Emiliano, de tercera categoría; el Alto de La Tejera, también de tercera, pero con un añadido hasta Perlavia, donde hay rampas que alcanzan el 9% de desnivel; para continuar por Tenebreo, otro puerto con rampas exigentes, antes de afrontar el colosal Angliru, en cuya cima estará instalada por primera vez la meta de una prueba femenina.

La Vuelta Femenina de este año está diseñada para un duelo entre las mejores escaladoras del pelotón internacional. Entre las ciclistas que ya han confirmado su presencia destacan la medallista de oro olímpica y campeona del Tour de Francia Pauline Ferrand-Prévot, su compañera en el Visma-Lease a Bike Marianne Vos, la belga Lotte Kopecky (SD Worx-Protime), la suiza Marlen Reusser (Movistar Team) y las españolas Mavi García y Paula Blasi (UAE Team ADQ).

El recorrido constará de siete etapas, comenzando el 3 de mayo en Galicia y finalizando el 9 de mayo en el Angliru después de una semana de competición marcada por el terreno exigente y la montaña.

La carrera arrancará con cuatro etapas en Galicia, donde el pelotón femenino deberá afrontar cerca de 8.000 metros de desnivel positivo en poco más de 450 kilómetros. Tanto la etapa inicial en Pontevedra como la segunda en Ourense presentarán un perfil duro que puede romper el grupo antes del final. La tercera jornada, con final en La Coruña, será la mejor oportunidad para las velocistas, mientras que la cuarta etapa en Lugo, con llegada en subida en Antas de Ulla, volverá a poner a prueba a las escaladoras.

La quinta etapa partirá de León y, aunque sobre el papel será una jornada más asequible con 119 kilómetros y dos puertos de tercera categoría, el viento lateral podría volver a ser protagonista, como ya ocurrió el año pasado en la provincia leonesa.

La sexta etapa terminará en Les Praeres, una subida de casi cuatro kilómetros al 13% de pendiente media que el pelotón masculino ya ha afrontado en dos ocasiones en La Vuelta, con victorias para Simon Yates (2018) y Louis Meintjes (2022). El campeón del Tour de Francia de 1988, Pedro Delgado, llegó a definirla como “el mini Angliru”.

El Angliru decidirá la Vuelta Femenina

El colofón llegará al día siguiente con la subida al Alto de L’Angliru, una de las ascensiones más míticas del ciclismo mundial. Sus 12,4 kilómetros al 9,7% de pendiente media, con rampas que alcanzan el 23%, pondrán el broche final a la carrera. Será además la primera vez que una prueba femenina finalice en esta cima.

En esa jornada, considerada ya la más dura de la historia de La Vuelta Femenina, las ciclistas tendrán que superar más de 3.200 metros de desnivel, lo que convertirá al Angliru en el juez definitivo de esta edición de la Vuelta femenina.