Más de 350 partidos y 26 países: así será el Iberdrola Spanish Junior Open de bádminton en Oviedo

El pabellón Corredoria Arena de Oviedo acogerá del 13 al 15 de marzo el Iberdrola Spanish Junior Open 2026, una de las principales citas internacionales de bádminton junior del calendario europeo. El torneo, puntuable para el ranking mundial en categoría International Challenge, reunirá a más de 200 jugadores procedentes de 26 países de Europa, Asia, América, África y Oceanía.

Durante tres jornadas se disputarán alrededor de 350 partidos en cinco pistas simultáneas —más una destinada al calentamiento— en una competición que contará con algunos de los mejores jugadores del ranking mundial junior. En individual masculino participarán el número 4 y el número 6 del mundo, además de otros deportistas situados dentro del Top 15, mientras que en dobles femenino y mixto habrá parejas entre las veinte mejores del ranking internacional.

El torneo contará con una notable representación local. Catorce jugadores asturianos competirán en el cuadro principal, vinculados al Club Bádminton Oviedo y al Centro de Tecnificación Deportiva de Asturias, acompañados por los entrenadores Fran Dacal, Jaime Caso y Mario González.

Concepción Méndez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, destacó la consolidación del torneo en la ciudad. “La Copa Iberdrola es una cita que sitúa a Oviedo dentro del mapa internacional del bádminton. Este es ya el séptimo año que se celebra en la ciudad y demuestra la magnitud de un evento que reúne a deportistas de 26 países”, señaló.

Méndez subrayó además el impacto que este tipo de eventos deportivos tiene para la ciudad. “Persiguen uno de los objetivos que nos marcamos en 2019, que es desestacionalizar el turismo y aumentar la actividad durante todo el año”, explicó, destacando también la hospitalidad y la facilidad para desplazarse por la capital asturiana.

El presidente del Club Bádminton Oviedo y vicepresidente de la Federación Asturiana, Nicolás García, destacó la trayectoria del evento en la región. “Llevamos quince organizando competiciones internacionales en Asturias. Nos gusta pasear el nombre de Asturias y de Oviedo por todo el mundo”, afirmó.

Oviedo se consolida como sede internacional del bádminton junior

La competición comenzará cada jornada a partir de las 9:30 horas, con una segunda sesión desde las 15:30, y contará con entrada gratuita para el público, además de retransmisión en streaming. Durante el torneo se disputarán más de 250 partidos en el pabellón Corredoria Arena, “contaremos con seis pistas dentro del Corredoria Arena, cinco de juego y una de calentamiento”, explicó el presidente del club, quien destacó la magnitud organizativa del evento.

Durante tres días, Oviedo volverá a convertirse en punto de encuentro del bádminton internacional, reuniendo a jóvenes promesas de todo el mundo en una cita que consolida a la ciudad dentro del calendario europeo de este deporte.