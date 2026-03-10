80 millones de personas han oído o leído el nombre de Gijón durante el Premier Padel

"Para mí cumplió las expectativas y yo que las del público y las de la ciudad también". Así de contundente se muestra Jorge Pañeda, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, tras la celebración del torneo de Premier Pádel en la ciudad.

Uno de los datos que más destacan desde el Ayuntamiento es la enorme visibilidad internacional que genera el evento para la ciudad. Según los informes de la edición anterior, "el año pasado el nombre de Gijón se consumió en los mercados de marketing por 79 millones de personas a nivel internacional". Todo ello gracias a la televisión, los medios, las redes sociales y las campañas promocionales vinculadas al torneo, según explica Pañeda.

La previsión municipal es que esa cifra se supere ampliamente este año gracias a la presencia de los mejores jugadores del circuito. "Sabemos que este año va a pasar de los 80 millones, porque han venido los mejores y el pádel cada vez tiene más repercusión", afirma.

El edil asegura que las expectativas iniciales se han superado y que el ambiente durante el fin de semana fue especialmente destacado. "En cuanto a las expectativas, la verdad es que fue mucho mejor. El año pasado el sábado y domingo tuvimos cuatro mil y pico personas, y este año se vendió todo con cinco mil trescientos espectadores", relata el edil. Aunque los datos oficiales de asistencia todavía deben ser confirmados por la organización, desde el Ayuntamiento de Gijón manejan cifras que rondan las 24.000 personas a lo largo de la semana que duró la competición. Parte de esa afluencia también estuvo vinculada a la presencia de numerosos centros educativos de la ciudad. Desde el área municipal se invitó a estudiantes de varios colegios para que pudieran asistir a las jornadas previas. "Invitamos a unos 16 colegios y la respuesta fue muy buena. Durante las previas, de lunes a miércoles, había días con unos 500 niños en las gradas", explicó. Más allá de la competición, el torneo también incluyó iniciativas de carácter social. Jugadores profesionales participaron en actividades con estudiantes y colectivos de la ciudad. "Los jugadores decían estar en deuda con la ciudad por no haber venido el año pasado, el trato fue espectacular", destaca el concejal.

El impacto del torneo también se dejó notar en el sector turístico. Aunque el informe definitivo se elaborará en las próximas semanas, el Ayuntamiento de Gijón estima que el evento generó entre un 20% y un 25% de ocupación hotelera adicional en la ciudad. "Sabemos que vino mucha gente de Cantabria, de Castilla y León, del País Vasco y de Galicia, sobre todo de Cantabria", indica Pañeda. Muchos de estos aficionados aprovecharon la cercanía para desplazarse a la ciudad asturiana y asistir al torneo.

Gijón, preparada para grandes eventos deportivos

El concejal subraya que uno de los aspectos mejor valorados por jugadores y organización fue la configuración de la ciudad y la proximidad entre instalaciones del torneo, hoteles y zonas de ocio. "En pocas ciudades españolas, casi diría del mundo, tienen en un kilómetro y medio los hoteles, la playa, la gastronomía y tres pistas en una misma instalación", explicó. "Que puedan venir andando desde los hoteles es un lujo para ellos", un ejemplo claro de que "Gijón está preparado para este tipo de eventos a nivel internacional", asegura Pañeda.

Tras el éxito organizativo y la buena respuesta del público, el Ayuntamiento se muestra dispuesto a acoger de nuevo el torneo en el futuro. "Por nuestra parte, viendo el éxito de este año, estaríamos encantados de volver a acogerlo", concluye Pañeda.