El Alimerka Oviedo, ante un largo viaje para medirse al colista: “No es fácil, pero no podemos poner excusas”

El Alimerka Oviedo Baloncesto afronta este miércoles (Javier Imbroda, 20:30 horas) el segundo de los tres compromisos que tendrá esta semana en Primera FEB. Una semana muy exigente en lo físico, a la que se suma un largo viaje para medirse al colista de la categoría, el Melilla, que vive una situación complicada con solo tres triunfos en 21 jornadas. Pero el técnico carbayón, Javi Rodríguez, no quiere distracciones. “El viaje no es fácil y jugamos contra un rival que viene de descansar, pero no es excusa. Queremos ir allí a hacer un buen partido”, destaca.

Tras vencer al Tizona Burgos y al Cartagena, el Alimerka Oviedo buscará su tercer triunfo consecutivo en Melilla, al que vencieron con contundencia en el Palacio (101-70). Sin embargo, Rodríguez subraya que el rival “no tiene nada que ver” con aquel encuentro. “Me da miedo el partido porque nos podemos quedar con las sensaciones de la primera vuelta y ahora es un equipo totalmente diferente, con cuatro jugadores nuevos”, indica.

El aspecto físico, una de las claves

Para este partido, el cuerpo técnico trata de medir bien las cargas físicas, conscientes del esfuerzo realizado el pasado sábado y de lo que está por venir el próximo domingo ante el Gipuzkoa, cuarto clasificado (12:30 horas). “Estos días hemos internado dedicarle más tiempo a la táctica y menos al físico para estar frescos. Tenemos que intentar jugar 40 minutos a nuestro estilo y para ello necesitamos estar frescos física y mentalmente”, añade el técnico. Y tendrán que hacer frente al siempre incómodo viaje a Melilla. La expedición del cuadro carbayón cogerá dos aviones: uno a Madrid y otro desde Barajas a Melilla para disputar el encuentro el miércoles.

De los 22 encuentros ligueros disputados hasta la fecha, el Alimerka Oviedo ha ganado la mitad, once, y se encuentra en la novena posición, la última que da acceso a la promoción de ascenso hacia la Liga Endesa, por lo que el triunfo ante el Melilla se antoja importante para seguir afianzándose en esas posiciones privilegiadas. Para lograrlo, Javi Rodríguez pide a los suyos repetir la fórmula del encuentro de ida. “Nuestro éxito fue que, desde el primer cuarto cuando íbamos perdiendo de nueve puntos, el equipo jugó con energía y mucha intensidad, conscientes de la dificultad del equipo rival” y añade que la dinámica del Melilla lo hace aún más peligroso. “Están en una situación complicada y eso hace el encuentro doblemente complicado”, finaliza.