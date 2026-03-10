La asturiana Rocío Carbajal se despide de la Copa del Mundo Masters por una grave lesión

La esquiadora asturiana Rocío Carbajal González, dice adiós a la temporada tras sufrir una grave lesión este pasado fin de semana en Štrbské Pleso (Eslovaquia), donde disputaba una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino Masters.

La deportista asturiana se encontraba en plena lucha por el primer puesto de su categoría en el circuito internacional cuando se produjo el percance. Hasta el momento de la lesión, Carbajal estaba firmando un destacado fin de semana en tierras eslovacas, donde había logrado tres meritorios segundos puestos en los eslalon disputados.

La baja de la esquiadora supone el final prematuro de una temporada en la que aspiraba a lo más alto de la clasificación de la Copa del Mundo Masters.

Mientras, la actividad del esquí asturiano continuó con buenos resultados en competiciones nacionales y regionales. La estación cántabra de Alto Campoo acogió los días 7 y 8 de marzo el LIII Trofeo Chavaluco–Campeonatos Autonómicos de Cantabria U14 y U16, pruebas puntuables para la Copa Cordillera. Asturias estuvo representada por 16 deportistas de los clubes Aller Esquí Club, Camposki, Club Alpino Peñaubiña, Pajares Ski Club y Ski Club Elit Mirios.

En el gigante del sábado destacó el tercer puesto de Andrea González Alonso (Aller Esquí Club) en U14, categoría en la que Lucas Fernández González fue séptimo. También firmaron buenos resultados Susana Prieto Fernández (cuarta), Teresa Gutiérrez Viñuela (octava) y Carmen Fernández Fernández (novena). En U16 masculina, Álvaro González García fue sexto.

La jornada del domingo, con la disputa del eslalon, dejó también varios podios para la delegación asturiana. Susana Prieto Fernández logró el segundo puesto en U14 femenina, mientras que Teresa Gutiérrez Viñuela fue cuarta y Carmen Fernández Fernández octava. En U16 masculina brilló Nicolás Fernández Fernández (Club Alpino Peñaubiña) con un tercer puesto. En la categoría femenina U16, Sara Alonso Ibáñez fue tercera, Sofía Orejas Mojado cuarta y Elena Navarro Fernández sexta.

Juegos Deportivos del Principado en Fuentes de Invierno

Por otro lado, la estación asturiana de Fuentes de Invierno acogió el sábado una nueva jornada de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias de esquí alpino. El club más destacado fue Copo Ski Club, que logró varios triunfos. Mara García Fernández se impuso en gorriones damas y Gabriel García Navalón en gorriones hombres.

En categoría U10 vencieron Lucía Justel Álvarez (Copo Ski Club) y Mateo Fernández González (Aller Esquí Club). En U12 subieron a lo más alto del podio Julieta Aller González (Camposki) y Mario Vázquez Fontaniello (Copo Ski Club). En U14 los triunfos fueron para Ana Sánchez Ollacarizqueta (Valgrande Picarota) y Eduardo Gutiérrez Matilla (Camposki), mientras que en U16 ganaron Carmen Calvo Álvarez Castelao y Lucas Álvarez Bethencourt, ambos del Narcea Esquí Club.