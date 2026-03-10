Dura sanción para el jugador del San Luis que agredió al colegiado: estas son las resoluciones adoptadas por el Comité Territorial

El Comité Territorial de la Federación Asturiana de Fútbol ha decretado una importante sanción para José Guillermo Álvarez, el futbolista del San Luis que el pasado domingo agredió al colegiado que dirigía el encuentro ante el Llanera B. Así, dicho comité acuerda la suspensión del futbolista por un año y seis meses, como “autor responsable de una falta grave de agresión al árbitro”, según el artículo 62.2 del reglamento disciplinario y competicional (RDC). Además, se abre un expediente al propio San Luis por el comunicado que lanzó su secretario en el que no condenaba la agresión, que podría acarrear un importante castigo.

El club dispone de cinco días para presentar un recurso ante el Comité de Apelación. Para la determinación, tanto de la clase de sanción como del grado en que deba imponerse, los órganos disciplinarios aplicarán las reglas según el artículo 22 A, que entre sus sanciones recoge: la privación definitiva de la licencia, la inhabilitación para ocupar cargos en la organización federativa, o suspensión o privación de licencia o inhabilitación temporal por tiempo de una a cuatro temporadas; la clausura del terreno de juego de cuatro jornadas a una temporada; la celebración de partidos en terreno neutral o a puerta cerrada; o también la pérdida del partido, o deducción de puntos en la clasificación. Dicho artículo también contempla el descenso de categoría, aunque en este caso, al ser la división más baja del fútbol asturiano, no se podría aplicar.

Además, el delegado de integridad de la RFFPA ya ha elevado a la Comisión Nacional de Antiviolencia los hechos, con el acta, imágenes y el comunicado inicial del San Luis. El colegiado que sufrió la agresión está muy afectado por la trascendencia de los hechos y, finalmente, ha decidido interponer una denuncia ante el jugador en la justicia ordinaria.

Dos partidos de sanción para el entrenador que dijo "voy a matarte"

También ha recibido dos partidos de sanción el entrenador del San Luis, Marco Antonio Iglesias, que fue expulsado antes del descanso por dirigirse al árbitro en los siguientes términos: “Como digas lo nuestro y no lo de ellos voy a matarte”.

Desde el San Luis defienden que fue el secretario del club -Alejandro, el hijo del presidente, ahora ya cesado- el que redactó y emitió el comunicado sin el consentimiento de Luis Blanco, su padre y el presidente de la entidad. "Veo injusto que sancionen al club porque desde el primer momento que me enteré condené las agresiones. Cuando vine y me enteré dije que había que retirar el comunicado y cesé a los responsables", explicó ayer a LA NUEVA ESPAÑA el directivo.

Sobre el jugador, Blanco entiende que "fue un calentón", aunque "eso no justifica lo que hizo". Según explica el dirigente del San Luis, el jugador arrastra problemas personal y se encuentra muy afectado por la situación. "Está fastidiado, muy tocado y súper arrepentido. Nunca lo volvería a hacer", dice. En el acta, el colegio del encuentro expresó que el jugador del San Luis "fue expulsado por agredirme dándome unpuñetazo en el cuello tirándome con ello al suelo. Después de esto intentó darme una patada en el suelo, sin lograrlo". El futbolista ya no forma parte de la entidad y tampoco podrá volver a jugar al fútbol durante un año y seis meses como ha dictaminado el comité.