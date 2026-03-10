Del Suárez Puerta a la Conference League: Javi Rozada debuta a lo grande en su nueva aventura en Chipre
El técnico asturiano arranca su andadura en el banquillo del AEK Larnaca ante el Crystal Palace
El entrenador ovetense Javi Rozada, con pasado en el Real Oviedo y en el Avilés, ya es oficialmente entrenador del AEK Larnaca de Chipre. Rozada, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado sábado, abandona el Krasava, donde estaba consiguiendo buenos resultados, para dar un paso adelante en su carrera. El asturiano debutará este jueves en el banquillo dirigiendo su primer partido de competición europea. Un duelo de altura ante el Crystal Palace correspondiente a los octavos de final de la Conference League.
El club chipriota, en el que militan otros exoviedistas como Jimmy o Álex Cardero, se fijó en sus servicios tras su buen rendimiento en el Krasava, donde consiguió cuatro triunfos y tres empates en once partidos. De hecho, el Larnaca tuvo que pagar una cantidad considerable por el traspaso del ovetense, que está muy ilusionado con esta nueva etapa. El salto es considerable, puesto que uno de los gigantes de Chipre apuesta por Rozada, que pasa de luchar por evitar el descenso a tratar de conseguir el título liguero.
El AEK Larnaca se encuentra tercero, a ocho puntos del líder, el Omonia Nicosia, pero su gran ilusión se encuentra en la Conference League, donde consiguió clasificarse entre los ocho primeros para disputar de forma directa los octavos de final. Ahí tendrá un duro rival, un Crystal Palace que cuenta con internacionales como Yéremy Pino -por el que pagaron 30 millones al Villarreal en verano- o Chrisantus Uche -por el que abonaron 21 millones al Getafe-.
