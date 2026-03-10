Vuelve el Cross de la Escuela Politécnica de Ingeniería 'Ramón Gallego' con carácter solidario

El cross, organizado por la EPI en colaboración con el Área de Deportes de la Universidad de Oviedo y con el apoyo del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón, comenzará a las 12.45 horas y contará con un recorrido de tres kilómetros con salida y llegada en el edificio polivalente del campus.

Jorge Pañeda, concejal de Deportes de Gijón, destacó durante la presentación el carácter abierto de la prueba y animó a la ciudadanía a participar. “Es una carrera corta y accesible para todos, incluso para quienes prefieran completarla caminando”, señaló, recordando además que las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de marzo a través de la plataforma 321Go por un precio de tres euros. La organización espera repetir el éxito de la pasada edición, en la que se alcanzaron cerca de 500 participantes. "Es una prueba sencilla, que todos podemos incluso ir caminando", reconocía Javier Fernández Río, Director de Área de Deporte y Salud en la Universidad de Oviedo.

Uno de los aspectos destacados del evento es la implicación del alumnado de la EPI, que participa en tareas de voluntariado a través de asociaciones como Uniovi eTech Racing, Wolfast Uniovi y 4Space, encargándose de labores logísticas, distribución de dorsales y control del recorrido.

Además, la prueba tendrá un marcado componente solidario, ya que servirá para dar visibilidad a la Fundación Síndrome de Dravet, entidad que trabaja en la investigación y apoyo a personas afectadas por esta enfermedad neurológica rara que provoca epilepsia genética desde los primeros años de vida.

Se sorteará una camiseta del sporting firmada por los jugadores

Como incentivo adicional para fomentar la participación, el Real Sporting de Gijón colaborará con la prueba donando una camiseta oficial del Sporting firmada por todos los jugadores, que se sorteará entre todos los corredores participantes.

Homenaje a un referente del atletismo popular

Durante la jornada también se rendirá homenaje al atleta veterano Jesús Bernal, habitual participante en la carrera, fallecido recientemente y muy querido por la comunidad deportiva.

Con esta iniciativa, la comunidad universitaria vuelve a apostar por el deporte como herramienta de salud, inclusión y conexión entre la universidad y la ciudad.