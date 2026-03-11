Asturias debuta a lo grande con cuatro medallas en el Campeonato de España de Invierno de Natación: así ha sido la primera jornada

Asturias arrancó con buen pie en la primera gran cita de la natación en 2026. En el Campeonato de España de Invierno de piscina larga que se celebra en Sabadell hasta el domingo, los nadadores del Principado sumaron cuatro medallas entre la categoría absoluta y júnior.

La nadadora Carlota San Martín, del Cuencas Mineras, logró la medalla de bronce en 400 libre con una marca de 4.21.18 en la categoría Absoluta Joven. En la modalidad júnior, Sofía Finca, del Santa Olaya, consiguió la medalla de plata en 50 espalda y batió la mejor marca de Asturias con 16 años gracias a su marca de 29.77. También batió una medalla de bronce y un récord regional Natalia Labes, del Santa Olaya, en el 50 mariposa, con un tiempo de 27.90. Para cerrar los éxitos olayistas, Carmen Noriega fue tercera en el 200 braza con una marca de 2.39.55.

Noticias relacionadas

Las mayores esperanzas para conseguir medallas en categoría absoluta pasan por el corverano Arbidel González, que tratará de revalidar el título de campeón de España en el 100 y 200 metros mariposa. Por su parte, el vigués del Santa Olaya, Mario Méndez, tiene opciones en el 800 y 1500 libre. Por equipos destaca el Santa Olaya, que para este Nacional ha desplazadado a 18 nadadores hasta tierras catalanas.