Asturias debuta a lo grande con cuatro medallas en el Campeonato de España de Invierno de Natación: así ha sido la primera jornada
Los nadadores del Principado consiguieron una medalla de plata, tres de bronce y dos récords regionales en el primer día del Nacional disputado en Sabadell
Asturias arrancó con buen pie en la primera gran cita de la natación en 2026. En el Campeonato de España de Invierno de piscina larga que se celebra en Sabadell hasta el domingo, los nadadores del Principado sumaron cuatro medallas entre la categoría absoluta y júnior.
La nadadora Carlota San Martín, del Cuencas Mineras, logró la medalla de bronce en 400 libre con una marca de 4.21.18 en la categoría Absoluta Joven. En la modalidad júnior, Sofía Finca, del Santa Olaya, consiguió la medalla de plata en 50 espalda y batió la mejor marca de Asturias con 16 años gracias a su marca de 29.77. También batió una medalla de bronce y un récord regional Natalia Labes, del Santa Olaya, en el 50 mariposa, con un tiempo de 27.90. Para cerrar los éxitos olayistas, Carmen Noriega fue tercera en el 200 braza con una marca de 2.39.55.
Las mayores esperanzas para conseguir medallas en categoría absoluta pasan por el corverano Arbidel González, que tratará de revalidar el título de campeón de España en el 100 y 200 metros mariposa. Por su parte, el vigués del Santa Olaya, Mario Méndez, tiene opciones en el 800 y 1500 libre. Por equipos destaca el Santa Olaya, que para este Nacional ha desplazadado a 18 nadadores hasta tierras catalanas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas
- Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
- Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha
- Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria