Asturias se enfrenta a Francia y Singapur en un amistoso de bádminton previo al Internacional de España

“Es una actividad muy especial para la federación, porque vamos a compartir pista con deportistas de un nivel muy, muy alto”, explicó Mónica Ospina, del Club Bádminton Oviedo. “Francia viene de ser campeona de Europa júnior hace apenas unos meses y para nuestros jugadores, que están empezando a ganar experiencia internacional, es una oportunidad muy importante”.

El encuentro se planteó en formato mixto con un total de nueve partidos, combinando individuales, dobles y dobles mixtos.

El presidente de la federación, David Gómez Casanovas, destacó que este tipo de actividades son habituales antes de grandes torneos internacionales. “El viernes comienza el Internacional de España y muchas selecciones aprovechan para hacer un stage de preparación. Llegan unos días antes, entrenan juntos, comparten puntos de vista y se aclimatan al pabellón”, señaló. “Francia contactó con nosotros para colaborar con los chicos del Centro de Tecnificación y aprovechar estos días de trabajo conjunto”.

El dirigente también subrayó el valor competitivo del amistoso para los jugadores asturianos. “Francia llega como campeona de Europa júnior y nosotros somos el pequeño en este enfrentamiento, pero vamos con ilusión. Nuestros deportistas ya compiten a nivel nacional e internacional y muchos se conocen del circuito europeo, así que no será una gran diferencia”.

Además de Francia y Asturias, también participa la selección de Singapur, que se encuentra realizando una gira por Europa. “Los países asiáticos suelen hacer lo que llamamos una ‘turné’: pasan varias semanas en Europa jugando distintos torneos. Pueden venir de Alemania, entrenar aquí y después ir a otro país antes de regresar”, explicó Gómez Casanovas.

Entre los jugadores que participan en la jornada está Lucía Soto, de 17 años, integrante del Club Bádminton Oviedo y del Centro de Tecnificación. La jugadora destacó la motivación que supone medirse a rivales internacionales. “Me motiva mucho porque es como tener un campeonato de Europa aquí en casa. Cuando vienen jugadores extranjeros es muy enriquecedor porque no juegas contra la misma gente de siempre”, comentó.

Oviedo se prepara para el Internacional de España

Soto también participará en el Internacional de España este fin de semana, donde se enfrentará a una jugadora italiana en la primera ronda. “Como es mi último año, espero poder avanzar alguna ronda”, afirmó.

El amistoso ha servido así como antesala competitiva para un torneo que reunirá en Oviedo a jugadores de distintos países y que permitirá a los jóvenes deportistas locales seguir acumulando experiencia en el circuito internacional.