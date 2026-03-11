El Confía Base Oviedo prescinde de su entrenador, Daniel Bandrés, en busca de un revulsivo
El Confía Base Oviedo y Daniel Bandrés han decidido separar sus caminos, por lo que el técnico zaragozano deja de ser entrenador del conjunto carbayón, al que había llegado en el verano de 2024.
N.L.
Bandrés recaló en el equipo de Vallobín la pasada temporada, cuando el conjunto ovetense militaba en Primera Nacional. En ese curso, el Confía Base Oviedo firmó una destacada campaña al finalizar en la tercera posición de la liga regular del Grupo B, consolidándose como uno de los equipos competitivos de la categoría.
Dos temporadas al frente del equipo
Durante la presente campaña, Daniel Bandrés dirigió al Confía Base Oviedo en 23 partidos de Liga y uno de Copa del Rey, acumulando un balance de cinco victorias, seis empates y trece derrotas.
La entidad carbayona ha querido reconocer públicamente el trabajo del técnico durante su etapa en el club. Desde el Confía Base Oviedo agradecen a Daniel Bandrés su dedicación y compromiso durante estas dos temporadas, deseándole suerte en su futuro profesional y personal.
Ricardo Díez y Samuel Tang dirigirán el próximo partido
Tras la salida del entrenador, el encuentro de este sábado ante el Cisne Los Sauces en Pontevedra estará dirigido por Ricardo Díez y Samuel Tang, quienes se harán cargo del equipo de forma inmediata para preparar el compromiso liguero.
El partido ante Cisne Los Sauces será el próximo reto para un Confía Base Oviedo que busca reaccionar en la competición tras el cambio en el banquillo.
