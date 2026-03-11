Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El Confía Base Oviedo prescinde de su entrenador, Daniel Bandrés, en busca de un revulsivo

El Confía Base Oviedo y Daniel Bandrés han decidido separar sus caminos, por lo que el técnico zaragozano deja de ser entrenador del conjunto carbayón, al que había llegado en el verano de 2024.

Daniel Bandrés

Daniel Bandrés / Fernando Rodríguez / LNE

N.L.

Bandrés recaló en el equipo de Vallobín la pasada temporada, cuando el conjunto ovetense militaba en Primera Nacional. En ese curso, el Confía Base Oviedo firmó una destacada campaña al finalizar en la tercera posición de la liga regular del Grupo B, consolidándose como uno de los equipos competitivos de la categoría.

Dos temporadas al frente del equipo

Durante la presente campaña, Daniel Bandrés dirigió al Confía Base Oviedo en 23 partidos de Liga y uno de Copa del Rey, acumulando un balance de cinco victorias, seis empates y trece derrotas.

La entidad carbayona ha querido reconocer públicamente el trabajo del técnico durante su etapa en el club. Desde el Confía Base Oviedo agradecen a Daniel Bandrés su dedicación y compromiso durante estas dos temporadas, deseándole suerte en su futuro profesional y personal.

Ricardo Díez y Samuel Tang dirigirán el próximo partido

Tras la salida del entrenador, el encuentro de este sábado ante el Cisne Los Sauces en Pontevedra estará dirigido por Ricardo Díez y Samuel Tang, quienes se harán cargo del equipo de forma inmediata para preparar el compromiso liguero.

Noticias relacionadas

El partido ante Cisne Los Sauces será el próximo reto para un Confía Base Oviedo que busca reaccionar en la competición tras el cambio en el banquillo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  2. Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
  3. El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  5. Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas
  6. Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
  7. Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha
  8. Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el cepillo que deja el césped perfectamente recortado: baldosas perfectas y jardín recortado por menos de 3 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el cepillo que deja el césped perfectamente recortado: baldosas perfectas y jardín recortado por menos de 3 euros

La fructífera "relación gastronómica" de Antonio Resines con Asturias, y su nuevo título de embajador de una conocida cadena regional

La fructífera "relación gastronómica" de Antonio Resines con Asturias, y su nuevo título de embajador de una conocida cadena regional

Gijón reprocha "las cosas raras de Adif" para solventar la barrera ferroviaria en El Lauredal

Gijón reprocha "las cosas raras de Adif" para solventar la barrera ferroviaria en El Lauredal

El Puente de Castrillón de Boal se renueva para reforzar el turismo de naturaleza en la cuenca del Navia

El Puente de Castrillón de Boal se renueva para reforzar el turismo de naturaleza en la cuenca del Navia

¡56% de posibilidades de descender! Así ve la Inteligencia Artificial el futuro del Avilés en Primera Federación

¡56% de posibilidades de descender! Así ve la Inteligencia Artificial el futuro del Avilés en Primera Federación

El comercio de Villaviciosa inicia una nueva campaña de bonos de descuento para animar el consumo en vísperas de la Semana Santa

El comercio de Villaviciosa inicia una nueva campaña de bonos de descuento para animar el consumo en vísperas de la Semana Santa

José Manuel Pérez, ganadero de Tineo y demandante del cártel de la leche: "Lo pasé muy mal, estuve a punto de dejarlo todo; es un milagro que siga"

José Manuel Pérez, ganadero de Tineo y demandante del cártel de la leche: "Lo pasé muy mal, estuve a punto de dejarlo todo; es un milagro que siga"
Tracking Pixel Contents