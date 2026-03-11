Grave lesión en el Lobas Global Atac Oviedo: Paula Molano dice adiós a la temporada
La jugadora del conjunto ovetense tendrá que pasar por el quirófano para operarse de su rodilla izquierda: “Todo pasa por algo, pero me recuperaré lo antes posible”
La derrota ante el Soliss Pozuelo de Calatrava del pasado fin de semana trajo consigo más noticias negativas para el Lobas Global Atac Oviedo, que pierde a una jugadora importante para lo que resta de temporada. Paula Molano cayó mal al suelo en una acción que terminó en gol y las pruebas médicas han determinado que tiene roto el ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda, por lo que tendrá que pasar por el quirófano. “Todo pasa por algo, voy a intentar recuperarme lo antes posible”, asegura.
La central vasca se lesionó de gravedad en los últimos instantes del partido de la pasada jornada. Paula Molano lanzó a portería desde nueve metros, consiguiendo marcar gol, pero cayó mal al suelo e inmediatamente se dolió muchísimo de su rodilla izquierda. La jugadora del Lobas no volverá a la cancha en lo que resta de temporada, pero confía plenamente en que sus compañeras darán la talla en su ausencia. “Hay que darlo todo, da igual lo que nos pase por encima que siempre vamos a por todas”, afirma.
El próximo compromiso del Lobas será este domingo en tierras andaluzas frente al Rahi-Sepisur Córdoba (13:00 horas). Sin Molano, el técnico Manolo Díaz espera recuperar a buen nivel a Camila Méndez y Lisa Chiagozie, que en las últimas semanas tuvieron lesiones de menor entidad pero que también limitaron al cuadro carbayón.
