Habla Javi Rozada, nuevo entrenador del AEK Larnaca: "Vinimos a Chipre, hicimos un buen trabajo y ahora nos ha tocado dar un paso más"

Javi Rozada (Oviedo, 1982) acaba de dar el salto a Europa. El técnico carbayón, que llevaba apenas unos meses a los mandos del Krasava chipriota, ahora firma con el AEK Larnaca del mismo país, en el que militan los oviedistas Jimmy y Cardero. Rozada analiza toda la operación y habla sobre esta nueva experiencia en la Conference, elude hablar sobre el Avilés y apoya al Almada a los mandos del Oviedo.

Ha habido mucho revuelo estos días con su fichaje. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió?

Buscaban a un entrenador español y me vieron, me conocían y decidieron que era el perfil que querían. Me contactaron, me hicieron una oferta y el jueves fui a hablar con el presidente del Krasava. Le dije que tenía esa propuesta encima de la mesa y que siempre nos había dicho a mí y a Miguel que no sería él quien nos impidiera perder una oportunidad así en Europa. Luego actuó de manera contraria a lo que nos había prometido.

¿Cómo se desarrolló esa salida?

Me pidieron que les comunicara la decisión y la situación se complicó. Estuve en la grada, mi ayudante Miguel no pudo sacar la alineación que queríamos y la dinámica de trabajo que teníamos se alteró. Al final no pudimos culminarlo de la manera que hubiéramos deseado.

¿Cómo se despidió del club?

Estaban muy afectados porque para ellos es duro. Aparte, las cosas estaban yendo bien, el equipo estaba trabajando muy bien. Pero bueno, así es el fútbol y tienen que entenderlo. Cuando me despedí, el presidente me puso en redes sociales "I love you" con cuatro corazones.

¿Cuánto costó su cláusula de rescisión?

No quiero entrar en detalles porque pagó el AEK y luego nosotros también tuvimos que abonar nuestra parte. Abonamos una cantidad importante.

¿Llega ilusionado a su nueva etapa?

Sí. Al final vamos a jugar en Europa. Es verdad que el equipo no está en su mejor momento y que tenemos muchas bajas; ante el Crystal Palace, por ejemplo, no podemos contar con diez jugadores. Es impresionante. Pero vamos a competir, vamos a competir. Jimmy y Cardero no estarán.

Justo le iba a preguntar por ellos dos.

A Jimmy lo entrené en Tercera, en Segunda, y faltaba en Primera. Ha llegado en Primera, pero de Chipre. Para nosotros siempre es un placer entrenarle. Y Álex... Qué talento. Creo que lo vamos a poder ayudar para que dé un paso adelante. Le hace falta un empujón.

¿Cómo ve al plantel del AEK?

Bien, tiene buenos jugadores. Muy cansados, porque empezaron la pretemporada en junio, tuvieron que disputar las previas europeas, jugaron tres rondas para la Europa League, perdieron la tercera y luego fueron a la previa de la Conference, donde se clasificaron. Llevan muchos partidos a las espaldas. El equipo acumula muchas lesiones, hay mucho talento y un cansancio mental importante. Pero el nivel es bueno.

¿Y cómo vive usted este salto? Hace poco estaba en Avilés y ahora va a jugar en la Conference League.

Pues encantados porque nos lo merecíamos. Fuimos valientes y salimos de casa. Miguel y yo veíamos que en España solo queríamos una oportunidad en un equipo de Segunda o en uno que pudiera subir a Segunda, y eso no se estaba dando. Estuvimos a punto de dar el paso varias veces y de repente ahora nos sale esto. En Krasava apostaron fuerte por nosotros y sabíamos que en Chipre había jugadores muy buenos, con mucha proyección en Europa. Vinimos, hicimos un buen trabajo y ahora nos ha tocado dar un paso más.

¿Cuál es el objetivo de la temporada?

Clasificarse para Europa la próxima temporada. Debemos competir en esta eliminatoria en la medida en que podamos, porque tenemos diez bajas para el partido de mañana. Es muy complicado. Pero somos conscientes de lo que tenemos y vamos a intentar competirlo al máximo. Luego habrá que ir recuperando gente y mentalizando al equipo, porque nos tenemos que clasificar para Europa.

¿Y al Oviedo?

Pues contra el Espanyol deja esa sensación de que el punto no valía. Están en una situación complicada, pero desde la llegada de Almada, el equipo ha mejorado en energía, transmite más, es mucho más sinérgico. Pero tiene el hándicap de que tiene que ganar. Y eso, cuando estás en la parte baja, te limita mucho. Creo que le faltó cerrar partidos desde el banquillo. Para mí, hubo encuentros que no se gestionaron bien.

Está ya en el aeropuerto rumbo a Londres. ¿Hay ganas?

Mucha ilusión. Mañana (por hoy) entrenamos en el estadio. Así es la vida. Hace dieciséis meses, Miguel entrenaba al cadete del Cova y ahora se ve en Europa. Creo que nos lo merecemos. Hemos ascendido al Avilés en una situación muy complicada, cogimos el equipo muerto, llegamos a la última jornada peleando por todo. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo para merecer esta oportunidad.