El mensaje de Marco Santurio, presidente del CTA, a los colegiados asturianos: “Lo del San Luis es un ataque al arbitraje en su conjunto”

El máximo dirigente del Comité de Árbitros en el Principado envía un comunicado interno a todos los colegiados de la región: “Lo sucedido nos afecta a todos como colectivo”

Marco Santurio.

Marco Santurio. / Irma Collín

Javi Viso

Javi Viso

El Comité Técnico de Árbitros de la Federación Asturiana de Fútbol envió esta mañana un escrito interno a todos los colegiados asturianos con el fin de trasladar un mensaje de unidad y firmeza ante los hechos ocurridos el pasado domingo y el posterior comunicado del San Luis. “Lo sucedido no afecta únicamente al árbitro agredido: nos afecta a todos como colectivo, porque cada ataque, cada intento de justificar una agresión o de poner en duda nuestra integridad, es un ataque al arbitraje en su conjunto”, reza el texto. 

Sobre el comunicado, el CTA recoge que “constituye un hecho de enorme gravedad” y que “este tipo de mensajes no pueden normalizarse ni quedar sin respuesta, porque ponen en riesgo la seguridad, la autoridad y la dignidad de todos los que cada fin de semana salimos a los terrenos de juego”

El CTA, con el apoyo de la RFFPA, explica que “hemos activado todos los mecanismos que el marco legal y federativo pone a nuestra disposición”. Además del procedimiento disciplinario ya iniciado en el ámbito federativo, han trasladado el comunicado del San Luis a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte para que tome las medidas oportunas. 

Sobre el árbitro agredido, el CTA reitera que “cuenta con el respaldo absoluto del colectivo arbitral en su conjunto” y pone a su disposición todos los medios para la defensa de sus intereses en el ámbito judicial. “El colectivo arbitral asturiano está unido, es fuerte y está siendo defendido con rigor, serenidad y determinación. Seguiremos trabajando para que el respeto, la seguridad y la educación sean pilares irrenunciables en nuestro deporte, y para que ninguna agresión ni ningún mensaje que la justifique quede sin la respuesta que merece”, zanjan.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el cepillo que deja el césped perfectamente recortado: baldosas perfectas y jardín recortado por menos de 3 euros

La fructífera "relación gastronómica" de Antonio Resines con Asturias, y su nuevo título de embajador de una conocida cadena regional

Gijón reprocha "las cosas raras de Adif" para solventar la barrera ferroviaria en El Lauredal

El Puente de Castrillón de Boal se renueva para reforzar el turismo de naturaleza en la cuenca del Navia

¡56% de posibilidades de descender! Así ve la Inteligencia Artificial el futuro del Avilés en Primera Federación

El comercio de Villaviciosa inicia una nueva campaña de bonos de descuento para animar el consumo en vísperas de la Semana Santa

José Manuel Pérez, ganadero de Tineo y demandante del cártel de la leche: "Lo pasé muy mal, estuve a punto de dejarlo todo; es un milagro que siga"

