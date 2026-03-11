El mensaje de Marco Santurio, presidente del CTA, a los colegiados asturianos: “Lo del San Luis es un ataque al arbitraje en su conjunto”

El Comité Técnico de Árbitros de la Federación Asturiana de Fútbol envió esta mañana un escrito interno a todos los colegiados asturianos con el fin de trasladar un mensaje de unidad y firmeza ante los hechos ocurridos el pasado domingo y el posterior comunicado del San Luis. “Lo sucedido no afecta únicamente al árbitro agredido: nos afecta a todos como colectivo, porque cada ataque, cada intento de justificar una agresión o de poner en duda nuestra integridad, es un ataque al arbitraje en su conjunto”, reza el texto.

Sobre el comunicado, el CTA recoge que “constituye un hecho de enorme gravedad” y que “este tipo de mensajes no pueden normalizarse ni quedar sin respuesta, porque ponen en riesgo la seguridad, la autoridad y la dignidad de todos los que cada fin de semana salimos a los terrenos de juego”

El CTA, con el apoyo de la RFFPA, explica que “hemos activado todos los mecanismos que el marco legal y federativo pone a nuestra disposición”. Además del procedimiento disciplinario ya iniciado en el ámbito federativo, han trasladado el comunicado del San Luis a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte para que tome las medidas oportunas.

Sobre el árbitro agredido, el CTA reitera que “cuenta con el respaldo absoluto del colectivo arbitral en su conjunto” y pone a su disposición todos los medios para la defensa de sus intereses en el ámbito judicial. “El colectivo arbitral asturiano está unido, es fuerte y está siendo defendido con rigor, serenidad y determinación. Seguiremos trabajando para que el respeto, la seguridad y la educación sean pilares irrenunciables en nuestro deporte, y para que ninguna agresión ni ningún mensaje que la justifique quede sin la respuesta que merece”, zanjan.