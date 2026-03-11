La plantilla y cuerpo técnico del San Luis se desmarcan del comunicado de su secretario: “No representa los principios éticos que deben regir en nuestra institución”

Tras conocer la dura sanción a José Guillermo Álvarez, el futbolista del San Luis que el pasado domingo agredió al colegiado que dirigía el encuentro ante el Llanera B, la plantilla y cuerpo técnico del equipo langreano han emitido un comunicado en el que condenan dicha agresión y la posterior respuesta del secretario, en la que incluso defendía la acción. “Han sido unos días difíciles para nosotros y, tras la reunión de hoy, condenamos de manera rotunda y sin reservas la agresión perpetrada por un compañero contra el árbitro”, comienzan.

Hay que recordar que el Comité de Competición abrió un expediente al San Luis, que presentará un recurso ante el Comité de Apelación. El club podría recibir una fuerte sanción y, entre las posibles consecuencias, se encuentra la privación definitiva de la licencia. “Consideramos que este tipo de conductas violentas no tienen cabida en el fútbol ni en ningún ámbito deportivo, y van en contra de los valores de respeto, fair play y deportividad que defendemos como deportistas y como personas. Nos solidarizamos con el árbitro afectado y pedimos disculpas, tanto a su persona como a todo el estamento arbitral”, prosiguen.

Sobre el primer comunicado que emitió el club, en el que el secretario Alejandro Blanco (hijo del presidente) defendía la agresión, la plantilla dice lo siguiente: “Nos desmarcamos por completo del comunicado emitido por el exsecretario del club, en el que se defiende o justifica dicha agresión. Consideramos que esta postura no representa los principios éticos que deben regir en nuestra institución y en el deporte en general. Como plantilla y cuerpo técnico, no compartimos ni avalamos esa defensa, y lamentamos profundamente que se haya emitido un mensaje que podría interpretarse como una tolerancia hacia la violencia”.

Noticias relacionadas

Desde el club recalcan el “total apoyo” a las declaraciones de su presidente Luis Blanco, quien ha manifestado en todo momento su profundo rechazo a lo ocurrido. “Reiteramos nuestro compromiso con un fútbol limpio, inclusivo y libre de agresiones, y nos ponemos a disposición de las instancias deportivas para colaborar en cualquier investigación o medida correctiva que se requiera”, zanjan.