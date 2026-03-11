La selección asturiana brilla en el Campeonato de España de Wushu con dos oros y un bronce

Grandes resultados para la selección asturiana que compitió en el Campeonato de España de Wushu, celebrado en Arganda del Rey (Madrid). El wushu es una modalidad que proviene de las artes marciales tradicionales chinas y en la que los deportistas asturianos consiguieron dos medallas de oro y una de bronce el pasado fin de semana.

Todas ellas fueron en el light Sanda (una modalidad de combate), en la que el más destacado volvió a ser el gijonés Víctor Gutiérrez Blanco, quien se proclamó campeón de España senior por cuarto año consecutivo. También consiguió quedar en lo más alto Marco Fernández Fernández, en su caso en Light Sanda júnior. Por su parte, Jesús González Cuervo consiguió la medalla de bronce, repitiendo presencia en el podio nacional. Además de los competidores, la selección contó con la participación de Samuel Sánchez Prieto, quien acudió al campeonato como juez-árbitro representando a Asturias, realizando un excelente trabajo.