Tercera victoria consecutiva de un Alimerka Oviedo Baloncesto que se pone en modo play-off

El Alimerka Oviedo Baloncesto volvió a dejar lo mejor para el final y en un sensacional último cuarto se impuso (79-87) al colista, el Melilla, al que se vio muy mejorado con las incorporaciones de jugadores contrastados como Sebastian Aris o Nathan Hoover. Un Melilla que se jugaba la vida y que puso contra las cuerdas a un OCB que, una vez más, llegó al último cuarto por detrás, con siete puntos de desventaja, pero que, dirigido por Townes, con un gran final de Nwaokorie, con destellos de Parham, con el trabajo de Dan Duscak y con el partidazo que se marcaron Raúl Lobaco y Cosialls fueron capaces de sacar un triunfo, el tercero seguido, que les consolida en puestos de play-off.

Buen inicio del Oviedo y reacción del Melilla

El equipo azul comenzó bien el partido, con Townes y Parham llevando la manija, y con un Raúl Lobaco muy acertado que metió tres triples en poco más de cinco minutos, el último de ellos para elevar la renta a diez puntos (7-17). Pero de inmediato llegó el primer apagón del equipo de Javi Rodríguez, que se relajó en defensa, permitiendo tiros liberados a una plantilla con mucho talento, con gente como Cristian Díaz, Sebastian Aris o Nathan Hoover, a los que no se les puede dejar espacio en ataque porque tienen una enorme facilidad para anotar.

Pagó cara su relajación el equipo de Oviedo, que recibió un parcial de 13-2 que le dio la vuelta al marcador (20-19) y que acabó de un plumazo con la posibilidad de tener una noche plácida en el campo del colista. Una posibilidad que en cualquier caso era de por sí muy improbable. El primer parcial finalizó empatado a 21 puntos, con mucho acierto exterior en los dos lados.

Igualdad antes del descanso

El segundo siguió un guión similar al primero, con un OCB que en los minutos en los que fue intenso, en los que forzó pérdidas y pudo correr, logró distanciarse en el marcador, llegando a tener seis puntos de ventaja tras un mate de Nwaokorie, pero que en cuanto bajó un poco sus prestaciones atrás y dejó jugar a su rival sufrió. Al descanso, de hecho, el Melilla se fue dos arriba (43-41).

Melilla golpea en el tercer cuarto

El tercer cuarto fue quizás el más flojo del equipo de Oviedo, fallón en ataque, incapaz de frenar a Caicedo, con Aris haciendo mucho daño y con alguna acción esporádica de Iván Cruz para, poco a poco, ir tomando el control del marcador. La ventaja llegó a ser de nueve puntos (60-51) para el equipo de Melilla a 2:42 de acabar ese tercer parcial.

Dos triples de Lobaco en estado de gracia y otro de Parham redujeron la renta a dos puntos (62-60), pero un arreón final de Melilla, con triple de Aris incluido, elevó de nuevo esa ventaja local a los siete puntos (67-60).

El último cuarto vuelve a ser decisivo

Y llegó el cuarto predilecto del OCB: el último. Con un Cosialls fantástico en ataque y en defensa y con Townes en su momento preferido del partido, los de azul se pusieron por delante en menos de cuatro minutos (69-70) después de haberle endosado a Melilla un parcial de 2-10 sin que se dieran ni cuenta. Partido nuevo. Y en él aguantó Melilla, que se agarró al partido, con Iván Cruz, con Caicedo y siempre con Aris. Sin embargo, la defensa de Oviedo ya no era la de los tres primeros parciales, mucho más agresiva e incisiva.

Nwaokorie y Townes sentencian

A 3:00 minutos, el partido estaba empatado a 75 y de repente irrumpió Nwaokorie. Este jugador, cuando se va con potencia a canasta, es muy difícil de parar. Dos acciones seguidas suyas dieron cuatro puntos de ventaja a Oviedo (75-79) y un triplazo de Townes dejó al Melilla casi tendido en la lona (77-82).

Otro triple de Nwaokorie remató la faena para un equipo de Oviedo que, solventada la salvación, está dispuesto a luchar con todo lo que tiene por meterse en el play-off de ascenso. De momento, va por el camino adecuado. El domingo (12:30) vuelve a casa, al Palacio, para enfrentarse a un rival durísimo, el Gipuzkoa, ante el que contará con el apoyo de una afición que esta temporada está siendo uno de sus mejores aliados.