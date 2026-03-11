Vanesa González, del pádel asturiano a llevar el arbitraje del circuito mundial

Ahora que el Premier Pádel ya se ha despedido de Gijón, para Vanesa González no es un final, sino simplemente una parada más en una temporada que la lleva por medio mundo. La asturiana, natural de Soto del Barco, forma parte del engranaje que hace funcionar el circuito internacional y, cuando se apagan las luces de un torneo, ya está pensando en el siguiente destino. Como ‘main referee’, juez árbitro principal, del circuito, su trabajo continúa allí donde se monte una pista.

Durante el torneo, su puesto exige vigilancia constante. "Estoy apurada porque tengo que estar pendiente de las pistas que hay en juego. No me puedo alejar de ahí por cualquier cosa que pudiese suceder y estar operativa para actuar", explica. Su papel es clave en el desarrollo de la competición: coordinar al equipo arbitral, supervisar las pistas y resolver cualquier incidencia que surja.

"Soy la coordinadora supervisora del resto de jueces de silla y, aparte de eso, controlo todo el tema de arbitraje, procedimientos, protocolos, que los jugadores tengan todo y que las pistas estén en perfectas condiciones", resume. En definitiva, garantizar que todo funcione como un reloj en un circuito que reúne a los mejores jugadores del mundo.

La trayectoria de Vanesa González no empezó en los grandes torneos. Licenciada en Educación Física, comenzó trabajando en la gestión del pádel en Asturias. Hoy sigue vinculada a ese origen, ya que dirige el club ‘OnlyPadel’, en Avilés, aunque su agenda internacional le obliga a delegar buena parte del trabajo.

"Tengo gente muy competente trabajando. Si no estoy viajando, estoy en el club", explica. Pero lo cierto es que ahora pasa gran parte del año fuera de casa. "Estoy dentro del circuito de Premier Padel viajando con ellos a nivel mundial".

Su salto al arbitraje profesional llegó casi por casualidad. Hace años, cuando el antiguo circuito World Padel Tour visitó Asturias, le propusieron participar como árbitra. Aceptó el reto sin haber arbitrado nunca desde la silla. "En mi vida había arbitrado en silla y dije que sí", recuerda. Aquella decisión marcó su carrera: pasó diez años en World Padel Tour como árbitra.

Tras el final de ese circuito llegó un breve cambio de rumbo. Fue llamada para ejercer como directora deportiva en A1 Pádel, una experiencia distinta dentro del mismo deporte. "Abandoné un año el arbitraje en silla para irme de directora deportiva", cuenta. Pero el proyecto se cerró poco después y González regresó al arbitraje en el nuevo circuito Premier Pádel, donde se incorporó en 2025. Desde su posición privilegiada dentro del circuito, González también observa el crecimiento del pádel. Un deporte que, según recuerda, ya es uno de los más practicados en España y sigue expandiéndose por todo el mundo. "Ahora mismo es el segundo deporte más practicado, por lo menos en España, y está creciendo muchísimo", señala.

El objetivo final del deporte es claro: llegar a los Juegos Olímpicos. Y, si eso ocurre, ella tiene también su propio sueño. "Ojalá me pudiera retirar arbitrando unos Juegos Olímpicos", admite.

Noticias relacionadas

Gijón ya ha despedido el torneo, pero para Vanesa González la temporada continúa. Tras unos días en Asturias –si el calendario lo permite– volverá a hacer las maletas. Porque el circuito sigue su ruta y ella, desde su puesto de árbitra principal, seguirá allí donde el pádel levante el telón.