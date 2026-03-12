El AEK Larnaca de Javi Rozada tutea al gran favorito a ganar la Conference League

El debut de Javi Rozada con su nuevo equipo, el AEK Larnaca, no ha podido ir mejor. El técnico ovetense ha conseguido, en su primer partido en un banquillo de competición europea, un meritorio empate (0-0) en casa del Crystal Palace, el gran favorito a hacerse con la Conference League. Ahora la eliminatoria, que se juega a doble partido, se decidirá en tierras chipriotas. El vencedor pasa a los cuartos de final.

El Crystal Palace hizo notar, desde los primeros minutos, su condición de favorito. Espoleados por unos explosivos Ismaïla Sarr y Brennan Johnson, los ingleses pronto empezaron a gozar de multitud de ocasiones para adelantarse en el marcador, pero Alomerovic, guardameta del AEK, hizo un partidazo para dejar su portería a cero. El conjunto británico cuenta en plantilla con nombres como Adam Wharton, al que se le ha relacionado con el Real Madrid, o Strand Larsen, delantero por el que han pagado 50 millones de euros. A pesar de ello, el sacrificio defensivo del AEK Larnaca, con especial mención al trabajo de los tres centrales, fue clave para amarrar un resultado que deja un gran sabor de boca en el conjunto chipriota.

La eliminatoria se decide en Chipre

Ahora la eliminatoria para pasar a los cuartos de final de Conference League se decidirá en el ΑΕΚ Arena, casa del equipo de Javi Rozada. El encuentro se disputará el próximo jueves y, en caso de empate, la ronda se decidirá en la tanda de penaltis y, en caso de avanzar, los chipriotas se medirán a la Fiorentina o al Raków polaco.

El AEK Larnaca, club en el que militan otros exoviedistas como Jimmy o Álex Cardero, se fijó en Javi Rozada tras su buen rendimiento en el Krasava, donde consiguió cuatro triunfos y tres empates en once partidos. De hecho, el club chipriota tuvo que pagar una cantidad considerable por el traspaso del ovetense, que ahora ha debutado, y con un gran resultado, en competición europea.