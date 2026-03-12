Crece el malestar del Balonmano Vetusta, obligado a jugar dos partidos en menos de 24 horas y sin nadie que se haga cargo de los gastos extras

El malestar y la desazón son palpables en el Balonmano Vetusta, al que le ha sido fijado este viernes el partido clave por la permanencia en Primera Nacional que ha de disputar en la pista del Maravillas, aplazado hace unos días cuando el conjunto asturiano estaba en el autobús de camino a Madrid. Las protestas del Vetusta, que juega bajo el nombre comercial de Auto-Center Principado, no han servido para nada y la Federación Española le ha programado dos encuentros en Madrid en menos de 24 horas: el viernes, a las 20.30 horas, el citado contra el Maravillas, y el sábado, a las 18 horas, en la cancha del SAFA. Para colmo, el estamento federativo también ha comunicado al club asturiano que ni él ni el club anfitrión del partido aplazado se van a hacer cargo de ninguna partida económica, a pesar del grave daño económico que supone para una entidad como el Vetusta la reprogramación del partido.

Competición adulterada y gastos extras

"Consideramos que esto es adulterar la competición, pero además nosotros ya teníamos pagado el autobús, la comida y la cena del día que se aplazó el partido. La decisión de la Federación nos supone repetir esos gastos, más la pernocta en Madrid. Es un perjuicio grande y una injusticia bastante grave", declara el presidente del Vetusta, Edu Valdés, al que le escuece más la sospecha de que el aplazamiento fue intencionado por parte del equipo madrileño: "Tenemos pruebas de que tenían bajas importantes, yo creo que lo intentaron sin tener demasiadas esperanzas pero les salió bien". Ahora el que viaja con bajas es el equipo asturiano, con jugadores que no pueden realizar el desplazamiento de viernes por motivos laborales, académicos o familiares, y a eso se refiere Valdés cuando habla de competición adulterada. En la clasificación, el Maravillas figura penúltimo, con cuatro puntos de desventaja sobre el Vetusta, que ganó en el Florida Arena de un solo gol. Los dos últimos descienden a categoría autonómica.

Aplazamiento en viaje

El inicio de la desventura se remonta al sábado 21 de febrero. La expedición del Auto-Center Principado se encontraba de viaje a Madrid cuando recibió la llamada del Maravillas para notificar la imposibilidad de celebrar el partido porque, argumentaron, era imposible levantar una de las canastas que invadían la pista de juego. Rondaba la una de la tarde y el Vetusta continuó el desplazamiento porque consideraba que hasta las ocho, hora programada para el inicio, había tiempo suficiente para solucionar el problema o buscar otro emplazamiento alternativo. Sin embargo, posteriormente recibió la llamada de la Federación Española confirmando el aplazamiento y dio media vuelta.

La entidad ovetense estudia ahora la presentación de un recurso para que alguien, el Maravillas o la Española, se responsabilice del daño económico causado. "Posiblemente acabaremos presentándolo, pero esto se va a demorar varias semanas. Todos los años baja algún equipo y algún año nos puede tocar a nosotros, es parte de la competición y no pasa nada. Pero utilizar estas historias... a nosotros como club nos desmoraliza bastante, porque tanto esfuerzo y tantas horas que le echas para ver esto...", apunta, abatido, Edu Valdés.