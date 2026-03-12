La élite mundial junior del bádminton, en Oviedo: 200 jugadores de los cinco continentes en el Corredoria Arena
Catorce deportistas asturianos, arropados por tres entrenadores, toman parte en el Iberdrola Spanish Open, que se inicia este viernes y se prolongará durante el fin de semana
El Corredoria Arena lucirá estos días sus mejores galas para recibir a la élite mundial junior del bádminton, que se cita en Asturias con motivo del Iberdrola Spanish Open. La competición cuenta con 207 jugadores procedentes de 26 partidos de los cinco continentes. Entre ellos, catorce asturianos que lucharán por avanzar rondas, aunque las medallas se presumen lejos de su alcance.
La competición contará con deportistas situados en los primeros puestos del ranking mundial, entre ellos el número 4 y el número 6 en la modalidad individual masculina, además de otros jugadores situados dentro del top 15 internacional. También está asegurada la participación de parejas del top 20 mundial en las categorías de dobles femenino y dobles mixto. Será una oportunidad para que los asturianos se dejen ver. Estarán acompañados por los técnicos Fran Dacal, Jaime Caso y Mario González, todos ellos vinculados al Centro de Tecnificación Deportiva de Asturias, situado en el Cristo.
La competición tendrá cerca de 350 partidos a lo largo de tres jornadas, con enfrentamientos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde tanto el viernes como el sábado y jornada final el domingo por la mañana. En total, alrededor de 25 horas de juego con formato de eliminación directa en todas las categorías. La entrada será gratuita durante los tres días y los encuentros pueden seguirse también en directo a través de streaming.
