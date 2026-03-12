García-Cortina, quinto en la Tirreno Adriático

El pívot estadounidense Bam Adebayo logró la segunda mayor anotación en un partido en la historia de la NBA gracias a sus 83 puntos en el triunfo por 150-129 de los Miami Heat ante los Washington Wizards, superando la marca del icónico Kobe Bryant y solo por detrás de los 100 que consiguió el legendario Wilt Chamberlain en 1962.

La a selección española femenina de baloncesto ganó ayer por un rotundo 99-50 a la de Nueva Zelanda en el primer partido del torneo clasificatorio para el próximo Campeonato del Mundo, que se está disputando en San Juan de Puerto Rico. La ovetense Iyana Martín aportó 11 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias a la victoria del combinado nacional.

El ciclista cántabro Óscar Freire, tres veces campeón del Mundo, recibirá la insignia de honor de la Vuelta a Asturias durante su próxima edición, que se celebrará entre el 23 y 26 de abril. "Me hace mucha ilusión, me ha llegado muy adentro", dijo Freire tras conocer que le premiará "una de las primeras carreras en las que corrió como profesional".

El ciclista gijonés del Movistar Team acabó quinto ayer en el sprint de la tercera etapa de la Tirreno Adriático, con final en Magliano de’ Marsi, en la que se impuso Tobias Lund (Decathlon Team), por delante de Arnaud de Lie (Lotto-Intermarché) y de Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). Cuarto fue Paul Magnier (Soudal Quick-Step).