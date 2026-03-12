Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Javi Rozada debuta esta noche en la Conference League

El técnico ovetense Javi Rozada inicia su andadura en el AEK Larnaca a lo grande, debutando ante el Crystal Palace en los octavos de final de la Conference League (21:00 horas). Antes, en esa misma competición, jugará el Rayo Vallecano, que visitará al Samsunspor turco a partir de las 18:45 horas. Paralelamente se disputan también los octavos de final de la Europa League. El Betis visita al Panathinaikos a las 18:45 horas y, más tarde, el Celta de Vigo recibe al Olympique de Lyon a las 21:00 horas en Balaídos. Dos duros rivales ante los que los españoles quieren pasar de ronda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  2. El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  4. Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
  5. Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas
  6. Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
  7. Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha
  8. Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria

Javi Rozada debuta esta noche en la Conference League

La tira y afloja del jueves, 12 de marzo de 2026

La tira y afloja del jueves, 12 de marzo de 2026

Las dunas de Los Quebrantos y Bayas desafían la subida del nivel del mar con una inesperada recuperación "continua y muy visible", según los geólogos

Las dunas de Los Quebrantos y Bayas desafían la subida del nivel del mar con una inesperada recuperación "continua y muy visible", según los geólogos

Agenda: qué hacer hoy jueves 12 de marzo en Asturias

Agenda: qué hacer hoy jueves 12 de marzo en Asturias

La guerra sobre Irán, el orden internacional y las confusiones de Von der Leyen

¿La dependencia? Depende, ¿de qué depende?

Un error sin perdón de doña Úrsula

¿Quién dijo Parlamento?

Tracking Pixel Contents