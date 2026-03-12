Javi Rozada debuta esta noche en la Conference League
El técnico ovetense Javi Rozada inicia su andadura en el AEK Larnaca a lo grande, debutando ante el Crystal Palace en los octavos de final de la Conference League (21:00 horas). Antes, en esa misma competición, jugará el Rayo Vallecano, que visitará al Samsunspor turco a partir de las 18:45 horas. Paralelamente se disputan también los octavos de final de la Europa League. El Betis visita al Panathinaikos a las 18:45 horas y, más tarde, el Celta de Vigo recibe al Olympique de Lyon a las 21:00 horas en Balaídos. Dos duros rivales ante los que los españoles quieren pasar de ronda.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas
- Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
- Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha
- Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria