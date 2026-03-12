Javi Rozada debuta esta noche en la Conference League

El técnico ovetense Javi Rozada inicia su andadura en el AEK Larnaca a lo grande, debutando ante el Crystal Palace en los octavos de final de la Conference League (21:00 horas). Antes, en esa misma competición, jugará el Rayo Vallecano, que visitará al Samsunspor turco a partir de las 18:45 horas. Paralelamente se disputan también los octavos de final de la Europa League. El Betis visita al Panathinaikos a las 18:45 horas y, más tarde, el Celta de Vigo recibe al Olympique de Lyon a las 21:00 horas en Balaídos. Dos duros rivales ante los que los españoles quieren pasar de ronda.