El Marques del Alimerka Oviedo Baloncesto pide "disculpas por los infartos en cada partido" tras ganar en Melilla y consolidar al equipo en play-off

El Alimerka Oviedo Baloncesto se está acostumbrando a resolver los partidos en el último cuarto. El equipo asturiano ha ganado cuatro de los cinco últimos encuentros que ha disputado (el último este miércoles en Melilla) y en los cuatro se ha impuesto en el último parcial por más de diez puntos. En tres de esas victorias llegó a ese último cuarto por debajo en el marcador y en la otra, ante Cartagena, ganando por solo un punto. El arreón final le sirvió en todos los casos para sumar unos triunfos que le tienen colocado ahora en puestos de play-off, octavo de Primera FEB, con dos más que el décimo, el primero que no disputaría la pelea por el ascenso.

Un equipo letal en los últimos diez minutos

Uno de los motores que permiten al OCB volar a una altura que no se esperaba de un equipo llamado a pelear por la permanencia, algo que, con doce victorias, ya tiene resuelto, es Marques Townes. El estadounidense con pasaporte dominicano es una de las sensaciones de la competición, el tercer jugador más valorado de la Liga, el cuarto máximo anotador, el noveno en asistencias y el cuarto que más rebotes defensivos coge. Además de su aportación en la pista, Townes es también muy activo en redes sociales y tras la victoria ante Melilla de ayer miércoles quiso bromear en X con lo ajustadas que están siendo las victorias del equipo en las últimas jornadas: "¡Disculpen los infartos en cada partido! ¡Pero que siga esta racha ganadora!". Un comentario que hizo reaccionar a muchos aficionados del equipo asturiano, entusiasmados con el rendimiento que está teniendo el equipo azul.

La remontada que inició la dinámica

La primera de esas remontadas en el último cuarto tuvo lugar en Torrelavega, donde el OCB acabó ganando por 79-87 un partido que comenzó el último cuarto con el equipo de casa mandando por ocho puntos (64-56). No fue ese el día más brillante de Townes, que acabó con solo diez puntos, pero sí de otro de los jugadores que esta temporada están brillando a mayor nivel, como es el zaragozano Raúl Lobaco, el capitán del equipo, que anotó 17 puntos. El parcial del último cuarto ese día fue de 15-31 y también ese día la aparición en los últimos instantes de Francis Nwaokorie fue clave para que lograran ganar.

Del tropiezo ante Palencia al golpe en Burgos

La siguiente jornada el Alimerka recibió al Súper Agropal Palencia en el Palacio, equipo que le superó con claridad (61-76). Aun así, el último cuarto acabó igualado a 17 puntos. La primera de la racha de tres victorias en la que está ahora inmerso el OCB llegó en Burgos, ante el Tizona, duelo que ganaron por 82-89 y en el que de nuevo llegaron bastante atrás al último cuarto (63-56), pero lo arreglaron en esos últimos diez minutos con un parcial de 19-33 que les permitió ganar su segundo partido seguido a domicilio.

Townes y Lobaco desatan al Palacio

Tocaba regresar al Palacio de los Deportes, en este caso para recibir al Grupo Caesa Seguros Cartagena, otro equipo de la zona de abajo de la clasificación pero que superó a los de Javi Rodríguez en el partido de ida disputado en tierras levantinas. Tampoco ese día, el sábado pasado, tuvo el equipo de Oviedo un buen inicio, encontrándose con un Cartagena muy serio que le puso las cosas muy complicadas. A pesar de todo, ese día, empujados por el público del Palacio, llegaron al último cuarto por delante (64-63). Y, otra vez, pisaron el acelerador en los diez últimos minutos, en los que se impusieron por 28-17, dejando el resultado final en 92-80. Nueva exhibición de Marques Townes, con 23 puntos y 33 de valoración (fue el MVP de la jornada), y de Raúl Lobaco, que sumó 25 puntos.

Otra remontada en Melilla

En un viaje tan complicado como el de Melilla, el OCB lo volvió a hacer para sumar su tercera victoria seguida, con una racha también de tres triunfos seguidos a domicilio, en un duelo al que llegó perdiendo por siete (67-60) al último parcial. El 12-27 con el que terminó el encuentro, liderado por Townes, con Lobaco aportando desde el triple, con Francis Nwaokorie metiendo canastas decisivas y con Dan Duscak poniendo la intensidad adecuada, sirvió al conjunto de Oviedo para sumar la duodécima victoria, lo que aviva el sueño de disputar el play-off de ascenso en una temporada tan especial como está siendo la del debut en el reformado Palacio de los Deportes.

El Gipuzkoa, siguiente examen en el Palacio

Allí, en el Palacio, vuelve a la carga el Alimerka el domingo (12:30 horas) para culminar una semana de mucho desgaste, con tres partidos, con un viaje a Melilla entre medias, pero con el buen sabor de boca de hasta el momento haberla solventado con victorias. El rival supone también un escalón más de exigencia, pues se trata nada menos que del Gipuzkoa, un equipo que tras un comienzo dubitativo se ha convertido en uno de los equipos más fuertes de Primera FEB y ante el que más le vale a los de Javi Rodríguez hacer un partido completo si quieren sumar la cuarta victoria seguida y que, como dice Townes, siga la racha.

A la afición azul poco le importará que haya emociones fuertes y un final ajustado si al final la victoria cae de su lado.