El Royal Premium Gijón tiene nuevo entrenador: "Tenemos que apretar todos"

El Royal Premium afronta un final de temporada decisivo tras el relevo en el banquillo. Diego Dorado asume el cargo de entrenador con el objetivo de asegurar la permanencia en Primera Nacional: "Estamos en una situación de riesgo y tenemos que apretar todos juntos para sacar lo mejor de nosotros mismos"

¿Cómo se decidió que fuera usted el nuevo entrenador del Royal Premium?

Fue una decisión de la junta directiva después de terminar el partido del sábado. Durante el fin de semana se comunicó la baja de Gonzalo Aguirre y entonces hablaron conmigo para valorar la posibilidad de incorporarme. Lo viví con una doble visión, porque somos un club muy de casa, un club humilde, y la destitución de Gonzalo es una situación complicada. Gonzalo es mi compañero, no es que yo llegue a un club distinto a ocupar un cargo.

El equipo está cerca del descenso. ¿Cómo valora la situación actual?

Sí, ahora mismo estamos en una situación de riesgo. La clasificación está un poco alterada porque hay un equipo por abajo con un partido menos, así que no refleja al cien por cien la realidad. Pero estamos a dos o tres puntos del descenso, dependiendo de ese partido que falta por jugar.

¿Cómo han recibido los jugadores el cambio en el banquillo?

También ha sido duro para ellos. Gonzalo llevaba cuatro años con el equipo y es una situación complicada para todos. Pero ahora lo que toca es estar juntos, apretar y en estas seis jornadas que quedan intentar sacar lo mejor de nosotros mismos.

Hasta ahora era director deportivo del club. ¿Cómo lo va a compaginar?

Con la ayuda del resto de entrenadores del club, que echarán una mano. Entre todos intentaremos repartir el trabajo para que el club siga funcionando.

¿Eso le añade presión al tener que estar pendiente de ambas responsabilidades?

No lo veo como presión. Tengo la ayuda del resto de compañeros del club y donde no puede llegar uno llega otro. Es cierto que ahora tengo que dedicar más tiempo a la primera plantilla, pero entre todos lo sacaremos adelante.

¿Está siendo una temporada especialmente igualada?

Sí, muchísimo. Otros años no había tanta igualdad, pero esta temporada está todo muy ajustado. Por eso es tan difícil puntuar y hay muchos equipos metidos en la pelea por mantener la categoría.

¿Se veía en algún momento como entrenador del Royal Premium?

La verdad es que no. Gonzalo llevaba cuatro años en el club y había hecho un trabajo fantástico. Yo tenía mi labor como director deportivo, que ya me ocupaba mucho tiempo. Lo asumo por responsabilidad institucional, porque creo que es lo que tocaba en este momento. Traer a alguien de fuera habría sido más complicado, porque tendría que conocer al equipo y adaptarse. La junta directiva me pidió dar el paso y aquí estamos.

Quedan seis partidos. ¿Cómo plantea este tramo final?

La idea es ir partido a partido. Tenemos seis encuentros difíciles y el primero ya es este sábado en Zamora. No tenemos que obsesionarnos con la clasificación global, sino centrarnos en trabajar bien cada entrenamiento y preparar el partido del fin de semana contra el Zamora.

Noticias relacionadas

n