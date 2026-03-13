El asturiano Diego Ruiloba correrá el Supercampeonato de España con el nuevo Lancia Ypsilon Rally2 HF: "Estoy muy ilusionado"

Lancia España, marca del grupo automovilístico Stellantis, confirma que el praviano Diego Ruiloba correrá el Supercampeonato de España con el Ypsilon Rally2 HF . El asturiano, subcampeón de España de rallyes en 2024 tras ganar tres rallys y dos más en Portugal, iniciará la temporada en el rallye de La Nucía, que se celebrará los días 20 y 21 en Alicante.

"Estoy muy ilusionado de formar parte de una firma tan prestigiosa como Lancia. Tengo muchas ganas de empezar y dar el cien por cien, tanto por el equipo como por la marca que voy a representar. Estoy seguro de que lucharemos para ganar desde el primer medidor", asegura Ruiloba.

El piloto asturiano correrá dentro del equipo Sports&You de Pedro Fontes, estará copilotado por Ángel Vela y el coche montará neumáticos Pirelli. El objetivo será el título nacional donde tendrán como rivales a Suárez "Cohete" de Skoda, Pepe López de Hyundai y Jorge Cagiao de Citroën.

Lancia vuelve a la vanguardia del automovilismo nacional, 30 años después de ganar su último título en España, con su propia estructura deportiva, que contará con el apoyo técnico de Sports&You, distribuidor oficial de Stellantis Motorsport para España y Portugal.

El estreno del nuevo equipo promovido por Lancia España tendrá lugar la próxima semana, en la primera ronda del S-CER (Supercampeonato Español de Rally) 2026, el Rally La Nucía (Alicante).

Lancia España se une esta temporada al S-CER (Supercampeonato Español de Rally) con un programa deportivo gestionado por su propio equipo oficial, Lancia Corse España, que incluirá en la competición la última generación del Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. El vehículo con el que Lancia Corse acaba de firmar su tan esperado regreso al WRC (Campeonato Mundial de Rally).

La nueva variante de competición creada por Lancia España apuesta por Diego Ruiloba y Ángel Vela, subcampeones del S-CER 2024 (Supercampeonato Español de Rally) y debutantes en el WRC 2025 (Campeonato Mundial de Rallyes), como protegidos de Stellantis Motorsport.