Asturias agilizará los trámites para que menores extranjeros compitan en el fútbol base

El Principado de Asturias ha encontrado una vía para desbloquear la situación que impedía competir a menores de edad extranjeros residentes en la comunidad, algunos de ellos tutelados por la Administración, al quedar paralizadas sus licencias federativas por exigencias derivadas de la normativa internacional.

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, trasladó este viernes al vicesecretario de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA), Daniel Pinín, la solución articulada tras la mediación del Gobierno asturiano con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El acuerdo permitirá que la federación territorial pueda emitir licencias provisionales de carácter autonómico para que estos menores jueguen de inmediato mientras se tramita su regularización definitiva.

En los últimos meses, varios jóvenes futbolistas habían quedado excluidos de la competición al no poder obtener autorización para sus fichas. El origen del problema estaba en la normativa de la FIFA sobre protección de menores en transferencias internacionales, pensada para grandes movimientos de jugadores menores de 18 años, pero que en la práctica estaba afectando también a niños y niñas residentes en Asturias.

Esa regulación obligaba a una tramitación más compleja y dejaba a la federación asturiana sin margen para expedir licencias, lo que había generado incertidumbre entre familias y clubes. La situación, según expuso el Principado, no era exclusiva de Asturias, sino que se reproduce en otras comunidades autónomas.

Ante este escenario, la Consejería, a través de la Dirección General de Actividad Física y Deporte, abrió una mediación directa con la Federación Española, en colaboración con la propia federación asturiana, para buscar una salida que permitiera garantizar el derecho de estos menores a la práctica deportiva y, al mismo tiempo, ofrecer seguridad jurídica a los clubes y a la propia territorial.

Fruto de ese trabajo, la RFEF ha autorizado a la Asturiana a tramitar esas licencias provisionales sin necesidad de una autorización previa de la propia federación nacional ni de la FIFA. De esta forma, los menores podrán competir mientras se inician o continúan los procedimientos encaminados a regularizar su situación y obtener, en su caso, la inscripción definitiva conforme a la normativa vigente.

Además, el Principado ha emitido un requerimiento formal a la federación asturiana para que pueda ampararse en él si fuese necesario y evitar posibles sanciones. Con este mecanismo, el Gobierno regional sostiene que se garantiza que ningún menor quede fuera de la competición por motivos puramente administrativos.

Vanessa Gutiérrez subrayó que el objetivo era proteger el derecho de los menores a practicar deporte con independencia de sus circunstancias personales y agradeció tanto la colaboración de la Federación Española como la disposición de la Asturiana para aplicar la solución alcanzada.

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Con este paso, el Principado considera resuelto un problema que había dejado en el aire la participación de varios menores en el fútbol base y refuerza su apuesta por un deporte más accesible y seguro.