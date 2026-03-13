Asturias sonríe en el Nacional de natación de Sabadell: tres medallas y un récord regional en la jornada del viernes

Fructífera jornada de viernes para la representación regional en el Campeonato de España absoluto que se está celebrando en Sabadell, con la suma de tres medallas y un récord de Asturias absoluto. En cuanto a los metales, Mario Méndez, nadador gallego del Santa Olaya, fue plata en la prueba de 1500 libres con un tiempo de 15.14.58. Su compañera de club Natalia Labes se hizo con el bronce en los 100 mariposa, batiendo además la mejor marca de Asturias de 17 años con 1.01.67. Finalmente, Guillermo Fernández, del Grupo Covadonga, conquistó la presea de bronce en la prueba de 50 braza. El éxito del grupista también vino acompañado de récord, en este caso regional de 16 años, con 30.32.

Mario Méndez, con su plata en el 1.500. / CNSO

Natalia Labes, con su bronce en 100 mariposa. / CNSO

La tercera jornada del Nacional trajo consigo también un nuevo récord de Asturias absoluto de 4x100 estilos mixto, a cargo del relevo del Santa Olaya compuesto por María Calvo, Jorge Solar, Jorge Otaiza y Paula Rodríguez. Consiguieron una marca de 4.00.99, mejorando de forma considerable el récord anterior, que estaba fijado en 4.05.05.