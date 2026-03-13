Buenas noticias para Asturias en el Spanish Open de bádminton: Belén Soto, Lucía Soto y Sulimar Cabrera superan la primera criba

La clasificación para la segunda ronda, dentro del cuadro individual femenino, de Belén Soto, Lucía Soto y Sulimar Cabrera son las mejores noticias para Asturias en la primera jornada del Iberdrola Spanish Open de bádminton, que se inició este viernes en el Corredoria Arena. Distinta suerte corrieron Alma Álvarez, Daniela Marqués, Deva García y Yago García, eliminados en el cuadro individual, al igual que las parejas formadas por Belén Soto-Raúl Hernández, Daniela Marqués-Feliu Terol, Analía Villabona-Bruno Hidalgo, Pedro Torre-Mencía Pérez y Mark Kravchyshyn-Deva García. Kravchyshyn también perdió en su cruce del dobles masculino con Carlos Labrador.

Fuera nervios

Belén Soto se mostró muy contenta después de superar la primera ronda: “Pensé que iba a estar mucho más nerviosa, pero supe controlarlo bien. Ya había jugado antes un partido de mixtos y eso me ayudó”, explicó la jugadora asturiana, que se mostró cómoda en el primer set y supo gestionar un segundo parcial más ajustado para cerrar el encuentro. Soto subrayó también la calidad de la competición: “Creo que es el internacional donde más extranjeros vienen, de Emiratos, de Egipto, entre otros. Sirve para ver el nivel que hay no solo en Europa sino también en el mundo y compararte con jugadores de ese calibre”.

Fran Dacal da instrucciones a Belén Soto durante el dobles mixto. / Bádminton Asturias

Alta competitividad

Por su parte, el responsable del Centro de Tecnificación Deportiva de Asturias, Francisco Álvarez Dacal, destacó que “la mayor parte de los jugadores asturianos y del Centro de Tecnificación son de categoría sub-17 y participan aquí en un torneo sub-19 para sumar experiencia y preparar competiciones de su categoría. Fran Dacal elogia no solamente las victorias en el cuadro individual femenino, sino que "algunos otros partidos han sido muy competidos y se han decidido a tres sets".