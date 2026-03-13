El deporte estadounidense está ahora un poco más cerca

El deporte estadounidense se ha caracterizado siempre por su apuesta por el espectáculo, por hacerlo atractivo para el aficionado con el objetivo de llegar al máximo número de personas posibles en todos los países del mundo. En España, un grupo de gente apasionada por esa forma de vivir el deporte decidió hacer de esa afición una forma de negocio y fundó la empresa Stripes, que se dedica sobre todo a organizar viajes a eventos deportivos en Estados Unidos, como la Super Bowl, aunque también se abren a otros espectáculos, como las carreras del Mundial de Fórmula 1. Esta compañía cuenta con accionariado asturiano y ha alcanzado un acuerdo con el Centro Asturiano de Oviedo, al que asesora en sus desplazamientos. El objetivo es también que algunos de esos clientes puedan venir a disfrutar en el futuro de espectáculos deportivos en Asturias.