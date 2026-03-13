El deporte estadounidense está ahora un poco más cerca
Una compañía con accionariado asturiano facilita viajes a eventos como la Super Bowl
El deporte estadounidense se ha caracterizado siempre por su apuesta por el espectáculo, por hacerlo atractivo para el aficionado con el objetivo de llegar al máximo número de personas posibles en todos los países del mundo. En España, un grupo de gente apasionada por esa forma de vivir el deporte decidió hacer de esa afición una forma de negocio y fundó la empresa Stripes, que se dedica sobre todo a organizar viajes a eventos deportivos en Estados Unidos, como la Super Bowl, aunque también se abren a otros espectáculos, como las carreras del Mundial de Fórmula 1. Esta compañía cuenta con accionariado asturiano y ha alcanzado un acuerdo con el Centro Asturiano de Oviedo, al que asesora en sus desplazamientos. El objetivo es también que algunos de esos clientes puedan venir a disfrutar en el futuro de espectáculos deportivos en Asturias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- El centro comercial Parque Astur cambia de manos: este es el grupo que se convierte en el principal propietario
- Asturias vuelve al centro del debate minero: España revisará sus reservas de minerales estratégicos y el Principado parte con ventaja
- Un exjugador del Real Oviedo, expulsado de por vida por culpa de las apuestas deportivas