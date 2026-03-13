España barre a Senegal con 16 puntos de Iyana y se acerca al Mundial de Baloncesto

España derrotó con mucha facilidad a Senegal, 84-51, y tiene más cerca la clasificación para la Copa del Mundo que disputará el próximo mes de septiembre en Alemania. España superó con claridad a Senegal desde el inicio del partido, gracias a el gran partido de la pívot María Araujo, del Valencia Basket, que encestó 8 de los 25 tantos que España acumuló en el primer cuarto, que ganó con facilidad, 25-13. Las españolas continuaron dominando el encuentro hasta obtener una ventaja de 19 puntos (36-17), momento en el que Senegal pudo contener la ofensiva rival durante casi tres minutos. Dos triples seguidos, uno de Helena Pueyo y otro de Araujo, amplió la ventaja a 21 tantos (42-21) para clausurar la primera parte del desafío. En el tercer cuarto Awa Fam fue la principal arma ofensiva de España, con la ayuda de su compañera Elena Buenavida (55-24) a falta de 4:07. También hubo momentos de protagonismo para la joven perla asturiana, la base Iyana Martín, que acertó dos triples seguidos para que España se fuera al último cuarto con 72-34. El último cuarto no hubo historia, aunque sirvió a Iyana para rubricar un gran partido en el que en 13 minutos y medio fue capaz de anotar 16 puntos, con pleno en tiros de dos (5 de 5) y 2 de 3 en triples para 21 créditos de valoración. El próximo partido de la selección española será ante Puerto Rico, a la una de la mañana del domingo, hora española.