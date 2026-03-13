Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

España barre a Senegal con 16 puntos de Iyana y se acerca al Mundial de Baloncesto

Iyana Martín, en el centro, celebra una canasta de España contra Senegal en el PreMundial.

Iyana Martín, en el centro, celebra una canasta de España contra Senegal en el PreMundial. / FEB

N. L. / Efe

Oviedo

España derrotó con mucha facilidad a Senegal, 84-51, y tiene más cerca la clasificación para la Copa del Mundo que disputará el próximo mes de septiembre en Alemania. España superó con claridad a Senegal desde el inicio del partido, gracias a el gran partido de la pívot María Araujo, del Valencia Basket, que encestó 8 de los 25 tantos que España acumuló en el primer cuarto, que ganó con facilidad, 25-13. Las españolas continuaron dominando el encuentro hasta obtener una ventaja de 19 puntos (36-17), momento en el que Senegal pudo contener la ofensiva rival durante casi tres minutos. Dos triples seguidos, uno de Helena Pueyo y otro de Araujo, amplió la ventaja a 21 tantos (42-21) para clausurar la primera parte del desafío. En el tercer cuarto Awa Fam fue la principal arma ofensiva de España, con la ayuda de su compañera Elena Buenavida (55-24) a falta de 4:07. También hubo momentos de protagonismo para la joven perla asturiana, la base Iyana Martín, que acertó dos triples seguidos para que España se fuera al último cuarto con 72-34. El último cuarto no hubo historia, aunque sirvió a Iyana para rubricar un gran partido en el que en 13 minutos y medio fue capaz de anotar 16 puntos, con pleno en tiros de dos (5 de 5) y 2 de 3 en triples para 21 créditos de valoración. El próximo partido de la selección española será ante Puerto Rico, a la una de la mañana del domingo, hora española.

TEMAS

