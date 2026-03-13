Hispano y Llanera condenan la tangana con la que acabó el partido que les enfrentó en Tercera Federación Femenina

Tanto desde el Llanera como desde el Hispano condenan "todo acto de violencia" y reprueban la tangana con la que acabó el encuentro que enfrentó a sus dos equipos en Tercera Federación Femenina el domingo pasado en el Pepe Quimarán, en Posada de Llanera. Un partido que se disputó un poco antes de otro encuentro polémico, el que por la tarde enfrentó al Llanera B con el San Luis, de Tercera Asturfútbol y que acabó con la agresión a un colegiado.

El Hispano hizo público un comunicado en el que "censura cualquier tipo de comportamiento violento e inadecuado en el fútbol, tanto dentro como fuera del terreno de juego", detallando a continuación su versión sobre los hechos, en los que se vieron implicadas tres jugadoras del Hispano y una del Llanera, que fue la que posteriormente, según la información facilitada por Europa Press, denunció junto a su madre la agresión sufrida a la Guardia Civil. La madre de esta jugadora y otras personas que estaban en la grada también se vieron involucradas en la tangana que se dio al final del encuentro.

En el acta, el colegiado recoge que, tras acabar el partido, una de las jugadoras locales "fue expulsada por encararse con diversos adversarios teniendo que ser sujetada por su cuerpo técnico y, además, por empujar a una jugadora visitante". También, ya finalizado el encuentro, una jugadora visitante fue expulsada por "encararse con diversos adversarios" y "escupir" a la jugadora del equipo local previamente expulsada, extremo este último que desmienten desde el Hispano.

Otra de las jugadoras del Hispano fue igualmente expulsada por "encararse con diversos adversarios y golpear a través de patadas de manera violenta y repetida" a la misma jugadora del Llanera, "la cual se encontraba derribada en el suelo sin capacidad de defensa". El colegiado añade en el acta que "una vez finalizado el encuentro, el delegado de campo no despejó el acceso a los vestuarios, encontrándose en dicho acceso agentes externos de la grada, lo que conllevó a que estos participaran en la tangana formada al término del partido".

Por último, en cuanto al público, el colegiado señala que "tras formarse una tangana por ambos equipos, donde acudieron agentes externos de la grada de ambos equipos, fuimos notificados por el cuerpo técnico del equipo visitante de que la madre" de la jugadora implicada del Llanera "agredió físicamente" a una de las implicadas del Hispano, "sin que la agresión sucedida fuera presenciada por ninguno de los miembros del equipo arbitral. Dicha agente fue identificada por la delegada del equipo local tras que la jugadora local señalara quién era. Además, dicha jugadora no necesitó asistencia médica, pero sí pidió la asistencia de la Guardia Civil, quienes recogieron los conflictos sucedidos".

Sanciones tras los incidentes en Posada de Llanera

El Hispano, sin justificar en ningún caso la actuación de sus jugadoras, sí que quiso aclarar a través de su comunicado que la jugadora del Llanera "se dirige hacia tres jugadoras del Club Hispano en actitud claramente desafiante e insultante, teniendo que ser sujetada por la delegada de su propio equipo mientras continúa encarando a nuestras jugadoras" y que "dicha jugadora realiza gestos violentos, llegando a empujar y lanzar un puñetazo. Ante esta situación, una compañera de su propio equipo intenta intervenir para apartarla, viéndose obligada finalmente a derribarla y sujetarla en el suelo con el objetivo de reducirla y evitar que la situación fuera a mayores". También señalan que "durante esos momentos, familiares de dicha jugadora acceden al terreno de juego profiriendo insultos. Entre ellos, la madre de la jugadora agarra del brazo a una de nuestras futbolistas, causándole marcas visibles".

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La Federación Asturiana puso duras sanciones a las jugadoras del Hispano, con una jugadora sancionada con ocho partidos, otra con cuatro y otra más con dos, mientras que a la jugadora del Llanera le cayeron dos partidos de sanción.