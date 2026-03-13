El presidente del Confía Base Oviedo de balonmano, tras destituir al técnico: "Había desgaste"

El Confía Base Oviedo de balonmano está peleando por mantenerse en División de Honor Plata, la segunda categoría del balonmano español, y el miércoles dio un giro inesperado destituyendo a Daniel Bandrés, entrenador que llegó al inicio de la pasada temporada y que tenía al equipo fuera de la zona de descenso. "El equipo necesitaba un revulsivo, estamos muy contentos con el trabajo que Daniel Bandrés ha hecho, pero ya estaba exprimido, estábamos estancados, no sacábamos más", explica Heriberto Fernández, "Caco", presidente del club.

Caco justifica la decisión en la necesidad de "aire fresco" para lograr "el objetivo de la permanencia", para dar el "último tirón" que les falta y mantener al equipo en el escalón previo a la Liga Asobal. Más que en los resultados, el presidente del Confía Base Oviedo basa esta decisión en el desgaste: "Llega un momento en el que la batería se consume, en este caso había un desgaste". Añade Caco que "en una competición tan igualada cada partido es una final y creíamos que era el momento de buscar un cambio".

El zaragozano Daniel Bandrés llegó al Confía Base Oviedo en el verano de 2024 para hacerse cargo del equipo en una temporada diferente, puesto que el equipo iba a competir en Primera Nacional pero con el ascenso garantizado debido a que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) anuló una decisión que cambió un resultado por alineación indebida, lo que acabó perjudicando al conjunto asturiano, que bajó por ello.

Relevo temporal en el banquillo

En esta temporada, la del regreso a Plata, Bandrés se puso al frente de una plantilla cuyo objetivo era mantenerse y, aunque de momento están fuera del descenso, el desgaste, al parecer, ha sido excesivo. En su lugar se van a poner de momento Richi Díez, director deportivo del club, y Samuel Tang, uno de los entrenadores de la entidad. Caco explica que se trata de una sustitución "momentánea": "Van a estar temporalmente, no van a terminar la temporada; tras el partido de este fin de semana (mañana, a las 20:00 horas, ante el Colegio Sauce, en Pontevedra) hay parón de liga por las ventanas de selecciones y ahí tenemos margen para buscar a un sustituto, todavía no hemos hablado con nadie".

El objetivo: tres o cuatro victorias más

Un entrenador que tendrá que llevar al equipo a sumar "tres o cuatro victorias más", lo que considera Caco que les puede dar la permanencia en Plata.