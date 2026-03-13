Más problemas para el Balonmano Vetusta, que pierde el partido aplazado y el average (24-20) contra el Maravillas
El conjunto ovetense, obligado por la Federación Española a asumir los costes adicionales de una suspensión no deseada, vuelve a jugar el sábado en Madrid, ante el SAFA
A perro flaco todo son pulgas. El Auto-Center Principado, nombre comercial con el que disputa sus partidos de Primera Nacional el Vetusta de balonmano, perdió el partido aplazado contra el Maravillas y encima se dejó el average en la pista madrileña (24-20). Una derrota que le deja a solo dos puntos de la zona de descenso y que se suma a los gastos extras derivados del aplazamiento del encuentro, previsto hace quince días y suspendido en su momento porque la Federación Española aceptó el argumento del club de la capital de que no podía levantar una canasta que invadía la pista de juego. La expedición del Vetusta, tras pernoctar en Madrid, tiene este sábado un nuevo partido en la capital, a partir de las 18 horas contra el SAFA.
No fue mala la puesta en escena del Auto-Center Principado en la pista del Maravillas, donde dominó gran parte de la primera mitad, aunque las ventajas nunca fueron excesivamente amplias. El 7-8 a los 23 minutos de juego fue la última vez que los visitantes estuvieron por delante, pero al descanso ya ganaban los locales (11-9). En la segunda parte no hubo opción para el equipo ovetense, que se fue haciendo pequeño mientras la ventaja del Maravillas crecía hasta el 17-10. En los instantes finales recortó el Vetusta, pero recuperar el average era imposible, ya que en la primera vuelta los asturianos habían ganado solamente de uno.
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