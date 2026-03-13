La Vuelta Ciclista a Asturias volverá a verse en la televisión: "Es un gran paso"

La Vuelta a Asturias tendrá televisión en directo en la edición de este mismo año, que se celebrará entre los próximos 23 y 26 de abril, después de cinco años de apagón, los que han pasado desde la pandemia del covid. La retransmisión de la carrera, que se hará a través de la TPA, aunque se está negociando para que se vea también en algún canal de Radio Televisión Española y de Eurosport, supone un espaldarazo enorme para lo que el Principado considera "una seña de identidad" de la región.

El respaldo del Principado a la carrera

La apuesta del ejecutivo es grande: una inversión de 210.000 euros para la producción, a lo que se unen los 62.500 euros que aporta a la carrera la consejería de Turismo, una cifra que se ha incrementado en un 30% desde 2023. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, valoró esta apuesta por la Vuelta a Asturias: "Quisimos dar un paso más y trabajar para que la Vuelta vuelva a la televisión y, por lo tanto, a los hogares de todos los asturianos y asturianas, que van a poder disfrutar de esa competición".

Cristina Mendo celebra el regreso a la televisión

Para Cristina Mendo, directora general de la Vuelta, la llegada de la televisión supone un espaldarazo enorme para una carrera que en la edición del año pasado cumplió 100 años: "Estoy muy contenta, es un paso muy importante para la carrera, llevamos peleando por ello desde 2020, el año de la pandemia, porque la televisión nos daba un plus de cara a la participación y al ránking de la UCI".

La UCI consolida el cuarto día de competición

Está siendo un año de buenas noticias para la Vuelta a Asturias, que ha visto cómo la UCI consolidaba el cuarto día de competición: "Son muchas las carreras que lo solicitan y que nos hayan consolidado ese cuarto día es para nosotros muy importante", dice Cristina Mendo, que además considera clave que la apuesta del Principado sea a largo plazo: "La televisión no va a ser flor de un día, vamos de la mano del Principado, que nos ha demostrado su apuesta firme y decidida por la Vuelta a Asturias, saben que es una de las mejores maneras de promocionar a la región".

La difusión, más allá de la TPA

La directora general de la carrera explica que, además de en la TPA, están negociando para que la difusión de esta retransmisión se haga por más vías: "Estamos trabajando para que lo echen por RTVE Play y hablando con Eurosport, sería muy bueno para Asturias y para los patrocinadores".

Los equipos ya perfilan su presencia

Los equipos que van a venir a esta Vuelta a Asturias serán los mismos que antes de estar confirmada esta retransmisión, puesto que la planificación se hace con mucho tiempo de antelación. Volverá a estar el UAE Team, el equipo del mejor corredor del mundo, Tadej Pogacar, y el Movistar Team, el único equipo español de la máxima categoría. "Estamos a menos de 50 días de la Vuelta y la planificación de los equipos ya está hecha, pero muchos me están llamando para confirmar que se verá por televisión", explica Cristina Mendo, que asegura que de momento son 16 los equipos confirmados.

La presentación será en Los Prados

La presentación de la Vuelta será el 15 de abril, en Los Prados, día en el que se darán los últimos detalles de una prueba que volverá a verse en televisión. Un nuevo paso que cumple con la línea que quiere llevar Cristina Mendo para que la carrera vaya creciendo: "Estamos tremendamente contentos y agradecidos con Gimena Llamedo, que ha sabido ver la importancia de la Vuelta, siempre digo que desde la Vuelta queremos ir dando pasos pequeños pero seguros; ir afianzando esos pasos".

Noticias relacionadas

Iván García-Cortina vuelve a dejarse ver

El gijonés Iván García-Cortina volvió a ser protagonista ayer en la Tirreno-Adriático, formando parte de la fuga inicial de doce corredores que animaron el desarrollo de la etapa disputada entre Tagliacozzo y Martinsicuro sobre 213 kilómetros. Sin embargo, el control del pelotón por parte de UAE Team la neutralizó, decidiéndose en la última ascensión, tras la que se impuso el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech).