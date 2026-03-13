Yago Suárez bate el récord de Asturias de 17 años en 50 libres

Yago Suárez, del Santa Olaya, batió la mejor marca de Asturias de 17 años en 50 libres durante el Campeonato de España que se está celebrando en Sabadell, dejándola en 23 segundos y 34 centésimas. En esa misma distancia, Luca Hoek estableció el nuevo récord de España con 21.93. Destacó el octavo puesto del relevo 4x100 femenino del Santa Olaya.