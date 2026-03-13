Yago Suárez bate el récord de Asturias de 17 años en 50 libres
Yago Suárez, del Santa Olaya, batió la mejor marca de Asturias de 17 años en 50 libres durante el Campeonato de España que se está celebrando en Sabadell, dejándola en 23 segundos y 34 centésimas. En esa misma distancia, Luca Hoek estableció el nuevo récord de España con 21.93. Destacó el octavo puesto del relevo 4x100 femenino del Santa Olaya.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- El centro comercial Parque Astur cambia de manos: este es el grupo que se convierte en el principal propietario
- Asturias vuelve al centro del debate minero: España revisará sus reservas de minerales estratégicos y el Principado parte con ventaja
- Un exjugador del Real Oviedo, expulsado de por vida por culpa de las apuestas deportivas
Los detalles del acercamiento entre Femetal y sindicatos que podrían poner fin a la huelga de las auxiliares: "Ahora hablamos el mismo idioma"
Oviedo vive el gran fin de semana de los callos con 47 paradas obligatorias
Contenido ofrecido por Otea