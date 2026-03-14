El Alimerka Oviedo Baloncesto sube la apuesta: primer paso para alcanzar el sueño del play-off de ascenso a la ACB

El Alimerka Oviedo inicia mañana (12:30 horas, Palacio de los Deportes) ante el Inveready Gipuzkoa una parte de la temporada más exigente, tanto por los objetivos que persigue como por los rivales a los que le toca enfrentarse. El equipo asturiano, ya asegurada la permanencia, está bien posicionado para intentar clasificarse entre los nueve primeros y disputar el play-off de ascenso a la ACB, lo que sería la guinda a una gran temporada.

Un calendario marcado por los rivales directos

En cuanto a los rivales, en lo que va de primera vuelta se ha enfrentado a los tres equipos que están dominando la categoría, Monbus Obradoiro, Leyma Coruña y Súper Agropal Palencia, contra los que perdió, y, a excepción del Palmer Palma, se ha medido también a todos los que están jugándose la permanencia, Tizona Burgos, Grupo Caesa Seguros Cartagena y Melilla Ciudad del Deporte, a los que ha derrotado. También ha logrado ganar a domicilio a otro equipo que está por debajo de ellos en la clasificación, el Alega Cantabria. El calendario que le toca de ahora hasta final de temporada le va a enfrentar a todos sus rivales por conseguir una plaza de play-off.

EN IMÁGENES: El Alimerka Oviedo Baloncesto se impone por 92-80 al Caesa Cartagena en el Palacio de los Deportes / Irma Collín / Irma Collín

Gipuzkoa, un rival en plena escalada

El primero de esos duelos, y quizá uno de los más complicados, es el que tiene mañana ante el Inveready Gipuzkoa, un equipo que ganó solo uno de los ocho primeros partidos de la temporada y que después comenzó una racha que le ha llevado a imponerse en catorce de los dieciséis últimos, colocándose cuarto de la clasificación, cerca de asegurarse una plaza en el play-off y con la ambición de acabar entre los cinco primeros de la clasificación y tener así el factor cancha a su favor en ese primer paso dentro de la pelea por subir a la ACB.

Un bloque sólido y con mucha presencia interior

Un equipo muy complicado de batir, con jugadores como el ala-pívot Korsantia, uno de los más completos de la Liga; o como el pívot Tanor Ngom, dominante en el juego interior con sus 2,18 metros de estatura y muy bien complementado con el otro pívot del equipo, Javier Nicolau, que está en el mejor momento de su carrera y creciendo partido a partido. El conjunto vasco, un bloque muy sólido, ha sido capaz de sobreponerse en los últimos partidos a la baja de Jalen Tate, su jugador más decisivo en ataque, que es duda para el encuentro ante el Alimerka Oviedo.

A. Lorca

Un examen de máximo nivel para el OCB

Para ser capaz de contrarrestar el potencial de un equipo con talento y muy bien trabajado por su entrenador, Sergio García, el OCB tendrá que hacer un partido completo y no fiarlo todo al último cuarto, algo que le ha servido para sumar cuatro victorias en las últimas jornadas pero que es probable que sea insuficiente ante Gipuzkoa. Necesita el conjunto de Javi Rodríguez ser intenso en defensa del primer al último minuto, tratar de correr ante un equipo al que le gusta jugar a un ritmo más pausado y llevar al límite a un rival que ha sido capaz de crecer tras un mal inicio de temporada hasta convertirse en uno de los mejores equipos de la competitiva Primera FEB.

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Las armas de Oviedo para soñar con el play-off

También cuenta Oviedo con armas como Marques Townes, el tercero más valorado de la Liga y que está siendo determinante en las victorias del equipo asturiano, con un Lobaco en el mejor momento de su carrera, muy acertado desde el triple; con un Cosialls dominante en el rebote, con un Duscak que marca el nivel de intensidad y con la fortaleza de un equipo que está rindiendo muy por encima de lo esperado.