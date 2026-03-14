Asturias suma dos medallas en el nacional junior de natación de Sabadell

El campeonato de España junior sigue dando alegrías a Asturias y ayer se sumaron dos medallas más después de una jornada de viernes en la que fueron tres las preseas conseguidas. Era la cuarta de la competición que se está disputando en Sabadell. Una de ellas fue de oro y la logró el nadador del Grupo Covadonga Guillermo Fernández Maguregui en la prueba de 200 Estilos.

Yago Rodríguez Sanjuan / LNE

Lo hizo con un tiempo de 2.10.48. La otra fue para el nadador Yago Rodríguez Sanjuan, del Santa Olaya, en este caso de plata en la prueba de 200 Mariposa. Lo hizo con una marca de 2.04.08. El campeonato de España continúa hoy con la quinta y última jornada, en la que la delegación asturiana espera lograr más preseas y seguir batiendo marcas en las piscinas de Sabadell.