El Círculo Gijón Baloncesto inicia sus seis finales por la salvación: "Hay que luchar y creer"

La situación no es nada fácil para el Círculo Gijón, obligado a un sprint final considerable si quiere alcanzar su objetivo de mantenerse en Segunda FEB. A falta de seis jornadas, es colista del grupo Oeste, con los mismos triunfos que el Valle de Egüés y uno menos que el Jaén. Apenas hay margen para el error, y el conjunto gijonés deberá ganar dos o tres partidos de esos seis para aspirar al antepenúltimo puesto. Eso le daría opción a la salvación en una eliminatoria directa contra el equipo del otro grupo en idéntica posición.

También hay posibilidades matemáticas de evitar cualquier lío ascendiendo al cuarto lugar por la cola, pero en el propio club asumen que eso es una quimera. Probablemente conllevaría vencer en las últimas seis jornadas, o al menos en cinco de ellas, una misión que se antoja imposible para un equipo que únicamente ha sido capaz de sumar cuatro triunfos en 20 encuentros. Por tanto, hay que ganar tres, y la primera oportunidad es hoy, ante el Córdoba (Palacio de La Guía, 20 horas). Un equipo que, sin grandes figuras, ha realizado un gran baloncesto y ha sido líder en buena parte de la competición.

El aspecto mental

La última derrota asturiana, en la pista del Clavijo, escoció por las formas, porque el equipo bajó los brazos tras ser consciente de una nueva derrota y acabó encajando un marcador abultado (100-68). Sin embargo, el entrenador, Nacho Galán, no ha perdido la fe, y asegura que los jugadores tampoco. "Creo que dentro del equipo estamos mejor que fuera. Las sensaciones exteriores quizás sean peores, pero nosotros nos vemos trabajar cada día y sabemos que estamos haciendo buenos entrenamientos. Claro, necesitamos ganar para tener un poco de recompensa", apunta el técnico gijonés, que ve clave el aspecto mental: "Estamos trabajando mucho esa parte, hemos establecido estrategias y protocolos para intentar superar la frustración y creo que está dando resultado en el grupo. Falta que dé como resultado una victoria". Galán admite que la plantilla estaba gacha en el entrenamiento del martes (el primero tras el partido en Logroño, que fue de domingo), pero que ya se ha repuesto.

Partidos marcados en rojo

En un momento como el que vive el Círculo cualquier rival es duro, pero hay algunos triunfos que se presumen indispensables. Y hay tres partidos consecutivos marcados en rojo y subrayados: los que miden al equipo gijonés con el Toledo, el Valle de Egüés y la Cultural Leonesa entre las jornadas 23 y 25. El primero y el último son en casa, y el segundo ante un rival directo al que no solamente hay que ganar, sino hacerlo superando el -3 de la primera vuelta (los navarros ganaron en La Guía 95-98).

"Quedan seis partidos, necesitamos poder ganar mínimo dos y probablemente tres para estar en el play-out, y es lo que vamos a intentar. Lo que tenemos es que estar fuertes mentalmente para saber que las victorias igual llegan en los últimos partidos y que hasta el final todo es liga, no hay que caer en la desesperación y en querer cambiar de repente todo o no creer en lo que estamos haciendo", explica el entrenador del equipo gijonés, que apela a su experiencia para afirmar: "Sé que hay que luchar y creer hasta el final".

David Ramírez, con un esguince

En el corto plazo, el Círculo se las tendrá que apañar sin David Ramírez, el alero que cayó lesionado en el partido ante el Clavijo. Sufre un esguince, está descartado para el encuentro contra el Córdoba y es seria duda para el siguiente, en Cáceres. "David no suele destacar en las estadísticas, pero en partidos como el del domingo pasado es importante, dedicado a una tarea poco vista como es la defensiva. Con él estábamos parando bien a una de sus figuras, Kevin Torres. Su baja no fue la causante de la derrota, ni mucho menos, pero también lo notamos. Lo vamos a echar en falta, pero como ya lo sabemos desde el principio estamos trabajando sobre ello, a ver si conseguimos suplir su baja".

David Ramírez, en el partido contra el Logrobasket en cancha riojana. / FEB

Confirmada la baja de Ramírez para el partido ante el Córdoba, la rotación del Círculo queda reducida a nueve jugadores: los exteriores Guillem Arcos, Samu Barros, Joey Reilly, Tavin Pierre y Samu Franco, el alero Anthony Tsegakele y los interiores Javi Menéndez, Imru Duke y Michael Okafor. Ellos son los llamados a sacar adelante la primera de las finales del equipo gijonés.