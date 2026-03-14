El Cisne pontevedrés, primer reto del Confía Base de balonmano tras el cese del entrenador Daniel Bandrés

Pontevedra es el escenario del primer partido del Confía Base Oviedo ya sin Daniel Bandrés al frente, después de que el club azul decidiese destituir al técnico aragonés en busca de un impulso en la lucha final por la permanencia en Plata masculina de balonmano. La cita, en la pista del Cisne, a partir de las ocho de la tarde.

La expedición ovetense considera que está ante una buena oportunidad de conseguir algo positivo, frente a un rival situado en una posición similar a la del Base, justo por delante en la clasificación, con tres puntos más. Riki Díez, que dirigirá al equipo azul junto a Samuel Tang, apunta: "Es una semana atípica, pero el equipo ha sabido sobreponerse a la situación. Continuaremos con todo el trabajo que se venía haciendo y si podemos un plus de intensidad... lo vamos a hacer".