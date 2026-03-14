El Confía Base Oviedo de balonmano suma un punto clave para mantenerse en División de Honor Plata (22-22)

Cisne Los Sauces: Roney Francini, Iago Costas (3), Diego López (1), Martín Santos, Bruno Landim (8), Daniel Virulegio, Joao Ferreira (1) –siete inicial– Xoan Fernández (3), Manuel Lorenzo (4), Pablo Pazos, Iván Calvo, Abián Rodríguez, Yago López, Alejandro López, Xoel Lago y Santiago Bedoya. Confía Base Oviedo: Juan Gamallo, Jorge Ureña (1), Pablo Granda, Emi Franceschetti, Javi Colías (1), Elián Goux (7), Javi Sanz (2) –siete inicial- Raúl Blanco (2), Joaquín Pérez, Tomás Pérez, David Pulgar (2), Rubén Menéndez (1), Hélio Pina (5), Gonzalo Pulgar (1) y Juan Prieto. Marcador cada 5 minutos: 4-2; 4-3; 5-5; 6-7; 10-9; 13-12; -descanso- 14-14; 16-17; 18-18; 19-19; 20-22; 22-22. Árbitros: Raúl López Burgueño y Álvaro García San José. Mostraron tarjeta roja al local Iago Costas, en el minuto 14, y a los visitantes Joaquín Pérez, en el minuto 33, y Javi Colías, en el minuto 60. Excluyeron por dos minutos a los locales Bruno Landim y Joao Ferreira, y a los visitantes Javi Colías (2), Tomás Pérez, Hélio Pina y Elián Goux. Pabellón Municipal dos Deportes: Unos 600 espectadores.

Punto de carácter el que logró el Confía Base Oviedo en la pista de Cisne Los Sauces en el estreno en el banquillo de Richi Díez, director deportivo del club que ocupa de manera interina el puesto de entrenador tras la destitución de Daniel Bandrés. El equipo azul superó todas las circunstancias adversas que se encontró en el partido para arañar un importante punto hacia la permanencia y para seguir una jornada más fuera de los puestos de descenso.

Un inicio igualado con reacción ovetense

El inicio fue frío, con algunas imprecisiones, pero poco a poco el equipo dirigido por Richi Díez y Samuel Tang logró una renta de dos goles (7-9, minuto 23). Un parcial de 4-0 devolvió a Cisne la delantera, pero entraron en juego otros actores, como el capitán Rubén Menéndez, el pivote Gonzalo Pulgar y la primera línea David Pulgar para dejar el partido 12-12. Únicamente un penalti, con el tiempo ya cumplido, estableció el 13-12 antes del descanso para los gallegos.

La lesión de Granda y la roja a Joaquín Pérez

El Confía Base Oviedo perdió en esta primera parte a uno de sus jugadores más determinantes, Pablo Granda, que no pudo volver a la pista tras recibir un fuerte golpe en la mandíbula. En la segunda mitad, la igualdad también fue la nota dominante, con Hélio Pina luciendo a un gran nivel para el equipo carbayón. En el ecuador de la segunda parte, el partido seguía igualado pero el cuadro asturiano vio mermada un poco más su rotación por la roja a Joaquín Pérez.

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Un punto de valor en la pelea por la permanencia

En los últimos diez minutos, el Confía entró mandando. Hélio igualó el duelo con un golazo y Elián Goux dio la delantera al equipo de Oviedo al contraataque (19-20), una renta que aumentó Jorge Ureña en la siguiente acción. Pese a que Cisne recortó distancias, Hélio Pina, muy inspirado, puso el balón en la escuadra. Era el 20-22 en el minuto 55. Una renta que no pudieron mantener en los últimos cinco minutos, pero que sirvió para que los azules sumen un punto que puede resultar determinante en el tramo final de temporada, sobre todo cuando otros rivales directos también consiguieron igualar en sus compromisos. De momento, el próximo fin de semana tienen jornada de descanso.