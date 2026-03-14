El eNe Oposiciones CP Mieres, ante una buena ocasión de sumar su primer triunfo en la Ok Liga de hockey sobre patines
El equipo mierense recibe al CP Las Rozas y el Telecable viaja a Manlleu para convertir su buen juego en una victoria que le consolide en puestos de play-off por el título
N. L.
Oviedo
El eNe Oposiciones CP Mieres tiene esta tarde (Visiola Rollán, 20 horas) una buena oportunidad de conseguir su primera victoria en su nueva aventura en la élite femenina del hockey sobre patines. El conjunto mierense recibe al CP Las Rozas, que únicamente ha sumado un triunfo en la competición. Por su parte, el Telecable tratará en Manlleu (17 horas) de superar dos jornadas sin triunfos para consolidarse en puestos de play-off por el título. "El Manlleu es un equipo que te exige y en casa es muy fuerte. Necesitamos una victoria ya porque estamos jugando muy bien perono estamos en un buen momento de suerte", dice su entrenadora, Tasha Lee.
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