Así fue la jornada para los asturianos en el grupo B de Primera Nacional de balonmano: gran victoria del Royal Premium en la pista del potente líder Zamora
Grupo y Auto-Center Principado Vetusta empatan, y el Horizonte Atlética cae
N. L.
El Royal Premium gijonés logró una importante victoria (25-30) en la cancha del Zamora, líder del grupo B de Primera Nacional, que le permite respirar un poco más tranquilo en su pelea por mantener la categoría. Debut inmejorable de Diego Dorado en el banquillo del cuadro gijonés.
Hugo Suárez lidera un triunfo de mucho valor
El gran protagonista de esta gran victoria del Royal Premium fue Hugo Suárez, que logró 11 goles. Partido muy completo del equipo de Gijón, que tomó ventaja en los primeros instantes y la mantuvo hasta el final.
El Vetusta suma fuera en un calendario exigente
Punto importante también el logrado por el Auto-Center Principado Vetusta, que empató a 24 en la cancha del Safa Madrid, en su segundo partido seguido en dos días. Los ovetenses, muy contrariados por haberles puesto el partido que tenían aplazado el día antes del siguiente, siguen en esa pelea por salvar la categoría tras sacar fuerzas de flaqueza ante un rival que tiene dos puntos más que ellos en la clasificación.
Empate del Grupo en un duelo de muchos goles
El Grupo, por su parte, no pudo pasar del empate a 33 ante el Ciudad de Salamanca en un duelo muy atractivo por la cantidad de goles que se vieron. Un partido entre dos equipos que están en la zona alta de la tabla, pero ya sin opciones de clasificarse para la fase de ascenso. Por el Grupo destacaron Kevin Nicolás Saltos, con ocho goles, y Diego Fernández, con nueve.
Derrota del Horizonte Atlética en Astillero
El Horizonte Atlética avilesino, por su parte, cayó por 35-32 en la cancha del Astander Astillero. El equipo de Avilés, sin nada en juego, se dejó los puntos ante un rival que sí está metido en la pelea por no descender.
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