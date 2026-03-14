El Nacional sub-14 por autonomías de hockey, en Gijón

Los campos de la Universidad Laboral y del Grupo Covadonga acogerán desde el jueves 19 al domingo 22 de marzo el Campeonato de España sub-14 autonómico de hockey, tanto masculino como femenino, el que tomarán parte Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia y Asturias.