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El Nacional sub-14 por autonomías de hockey, en Gijón

Los campos de la Universidad Laboral y del Grupo Covadonga acogen las competiciones masculina y femenina del jueves 19 al domingo 22 de marzo

Asistentes a la presentación del Campeonato de España sub-14 por autonomías de hockey.

Asistentes a la presentación del Campeonato de España sub-14 por autonomías de hockey. / PDM Gijón

N. L.

Gijón

Los campos de la Universidad Laboral y del Grupo Covadonga acogerán desde el jueves 19 al domingo 22 de marzo el Campeonato de España sub-14 autonómico de hockey, tanto masculino como femenino, el que tomarán parte Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia y Asturias.

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