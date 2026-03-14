El Nacional sub-14 por autonomías de hockey, en Gijón
Los campos de la Universidad Laboral y del Grupo Covadonga acogen las competiciones masculina y femenina del jueves 19 al domingo 22 de marzo
N. L.
Gijón
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