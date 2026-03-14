Sigue negado el Telecable, remontado en tres funestos minutos en la pista del Manlleu (3-2)

El Telecable sigue acumulando reveses en una parte de la temporada que le está dejando más sinsabores de los previstos. El conjunto gijonés sumó en Manlleu su tercera derrota de la competición después de ir dominando hasta por 0-2 en un partido en el que parecía que iba a recuperar la senda victoriosa. Sin embargo, tres minutos de máximo acierto de las locales dieron la vuelta a la situación y el marcador ya no se movió a pesar del acoso final del equipo gijonés. La derrota del Palau, sin embargo, hace que no peligre de momento el tercer puesto del Telecable, que ha visto acercarse a ocho puntos al Manlleu, quinto y primero que se queda fuera del playoff por el título.

Incisiva Mariona

No estuvo muy fluido el Telecable en la primera parte, aunque suyo fue el dominio de la bola de forma predominante. Aun así, no estuvo demasiado preciso, y algunas de sus pérdidas, como la que acabó en la primera falta en contra cuando no habían transcurrido dos minutos, facilitaron las contras catalanas. Tras unos minutos de control visitante, el Manlleu pareció sacudirse el dominio de su rival y empezó a mover la bola con más criterio, pero sin inquietar a Viky Caretta. Recuperado el mando, el Telecable vivió sus mejores momentos mediado el periodo, sobre todo de la mano de una incisiva Mariona Colomer. Una galopada de la catalana, de portería a portería prácticamente, acabó en la jugada del cero a uno, al forzar un penalti que transformó, con gran serenidad, Marta Piquero. El regreso de la lenense es la mejor noticia para el Telecable de cara al tramo fundamental de la temporada. Corría el minuto 12 y de aquí al descanso las dos oportunidades más claras fueron de nuevo para el Telecable, en un mano a mano de Nuria contra la portera que se fue al poste y en una última combinación entre Laia Juan y Mariona Colomer que esta última no pudo culminar cuando estaba a punto de sonar la bocina.

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Reacción exprés

La segunda mitad se inició con una doble parada de Viky Caretta a Nuria Garciolo, pero un par de minutos después una contra fue resuelta por Ana Catarina para marcar el 0-2. El segundo tanto en contra dejó momentáneamente noqueado al Manlleu y todo apuntaba a una sencilla victoria de las visitantes hasta que el Telecable fue castigado con un penalti que transformó Blanca Angrill. Su grito de celebración sirvió de acicate para las suyas, que en sus siguientes ataques marcaron por medio de Tània Padrosa y Valentina Fernández. Las jugadoras de Natasha Lee no se podían creer lo que estaban viendo, pero tras unos instantes de reseteo volvieron a la carga ya hasta el final del partido. Forzaron faltas (se quedaron a una de la falta directa), probaron lanzamientos desde todas las posiciones, un chut de Nuria se fue al larguero... no hubo manera. El partido se acabó con otro palo inesperado al Telecable.